迫力満点！九州を代表する活火山を望むマウンテンビューの絶景露天3選【九州の日帰り温泉vol.7】
9月も後半に突入し、秋を感じ始めると温泉シーズンのはじまりである。前回の「九州の日帰り温泉シリーズ」では夏の温泉として「海を望むインフィニティ露天3選」を紹介したが、今回は秋の紅葉シーズンに先駆けて雄大な山々を望むマウンテンビュー露天を紹介。由布岳・阿蘇山・桜島…いずれも九州を代表する活火山が望める贅沢露天のそろい踏みだ！
【写真】男性専用露天風呂「御夢想の湯」も約100畳の広さで眺めも抜群！
■約150畳の大露天が圧巻！美しい由布岳を真正面に見据える「山のホテル 夢想園」
日本を代表する山が富士山なら、九州で名が挙がるのは由布岳ではないだろうか？大分県由布市・由布院温泉の北東部にそびえる標高1583メートルの活火山で、稜線の美しさから「豊後富士」とも呼ばれている。2005年放送のNHK連続テレビ小説『風のハルカ』でたびたび登場したことを機に、知名度も全国区となった。
そんな由布岳は由布院温泉のシンボルとして温泉街の人々から愛されており、“由布岳ビュー”を最優先して建築設計している宿も多く、客室や露天風呂から由布岳を望めることは宿のステータスともなっている。由布院温泉のほぼすべての露天風呂の取材経験がある筆者が、その中でも特に推せる露天風呂が今回紹介する「山のホテル 夢想園」だ。有名どころで穴場の温泉でなくがっかりした人もいるかもしれないが、好立地というメリットは得てして歴史ある旅館が持っているものである。
山のホテル 夢想園は由布院の高台に位置する。創業は1938年で、旅館「日の出屋」として開業。1966年に本館を新築したのを期に現屋号での営業をスタートした。今回の取材では支配人の坂梨さんに話を聞くことができた。
――女性露天風呂「空海の湯」から望む由布岳は圧巻ですね！おすすめの入浴時間帯、おすすめの季節はありますか？
女性専用露天風呂「空海の湯」は約150畳と広く、営業時間内であれば何時に入っても満足できると思います。おすすめの季節は、由布岳が新緑で色づく春から夏の季節でしょうか。特に梅雨前の5月は外気温もちょうどいいので気持ちよく入浴ができます。9月頃も気温が落ち着き、暑すぎず寒すぎずで気持ちいいですよ。紅葉はまだ少し先ですが、9月は温泉シーズンの始まりの月ですのでおすすめです。
――男性露天は「御夢想の湯」と「弘法の湯」の2つがありますが、それぞれの魅力について教えてください。
「御夢想の湯」は約100畳と広く、由布岳側に面し、天気がよければ由布岳を望むことができます。湯船が広い分、若干ぬるめなので長湯をしたい方に適しています。「弘法の湯」は「御夢想の湯」と比べると広くありませんが、狭い湯船の分、熱めの湯加減となり、熱めのお湯が好きな方に適しています。「御夢想の湯」と「弘法の湯」は隣り合わせであり、掃除日でない限りは湯船通しが橋で行き来できるようになっていますので、ぜひどちらも入浴してみてください。
――さきほど「天気がよければ〜」とおっしゃられましたが、確かに由布岳は雲がかかることが多いですよね。以前、初秋頃に、雲ひとつかからない由布岳を撮影できたことがあるのですが、そんな由布岳にお目にかかれる確率が高いシーズンはいつごろでしょうか？
雲ひとつかからないとなるとほぼ運ですが、晴天の日が多いのは真夏です。暑いですが、雲がかからない確率は高いと思います。
――まだ少し先とのことですが、紅葉シーズンの貴温泉の魅力についても教えてください。
紅葉時期は11月中旬から下旬です。紅葉する木々は落葉をするのでなるべく露天風呂の周辺には植えていませんが、園内の庭は美しく色づくので、ぜひ楽しんでいただければと思います。
由布院といえば、由布院盆地をすっぽりと包み込む朝霧も有名である。坂梨さんによると「朝霧は秋から冬にかけて、天気がよくて、早朝の気温が低く湿度が高いという条件がそろえば発生します」とのこと。「朝霧が発生しますと由布院盆地はすっぽりと朝霧の中に入りますので、露天風呂からは何も見えなくなります。だいたい9時くらいには朝霧はなくなります」とのことだった。幻想的な朝霧の中での入浴を体験したい場合は、宿泊での訪問を検討してみるのもいいだろう。
【山のホテル 夢想園】
大分県由布市湯布院町川南1243／0977-84-2171
〈大浴場〉
■入浴料：大人1000円、5歳〜12歳700円、4歳以下無料
■営業時間：10時〜14時30分(最終受付14時)
■大浴場の種類：露天男2女1※立ち寄り湯の場合は露天のみ
■泉質：アルカリ性単純温泉
■湯の特徴・効能：神経痛、筋肉痛、関節痛、冷え性、疲労回復など
〈貸切風呂〉
■入浴料：大浴場入浴料に含まれる
■営業時間：10時〜14時30分(最終受付14時)
■貸切風呂の種類：貸切内湯2、貸切露天2
■阿蘇山を見渡す「瀬の本高原ホテル」の大パノラマ露天！夜は天然のプラネタリウムに変身
瀬の本高原ホテルは標高920メートルの場所に建ち、黒川温泉街より少し離れた大パノラマの草原の中に佇む。瀬の本高原の雄大な自然に抱かれ、目の前には阿蘇五岳を一望、敷地は約7万坪にも及ぶ広大な高原リゾートホテルである。日帰り入浴では昼間や夕方に見る迫力満点の山々の絶景もさることながら、露天風呂は21時まで入浴可能なので、夜空に広がる天然プラネタリウムを目の当たりにすることもできる。都会では見ることができない美しい風景に溶け込みながらの入浴は、きっと忘れられない思い出になるだろう。今回、瀬の本高原ホテルの広報担当・日野さんに話を聞いてみた。
――南には阿蘇山、北には久住連山を望む絶好の立地ですが、露天風呂からはどのような眺望が望めるのでしょうか？
瀬の本高原の絶景が望めます。周りに建物が全くなく、夜になると当ホテル以外の灯りがありませんので、お天気がよければ満天の星が期待できますよ。
――実際に入浴された方はこの開けたロケーションに驚かれるのではないですか？
はい。お客様から「ここまで開放的な露天風呂は初めてだ」とよく言われます！
――露天風呂のほかにも、全面ガラス張りの内湯の展望大浴場もありますよね？
はい。露天風呂と同じく瀬の本高原の絶景が望めますが、こちらはご宿泊者専用となります。実はまだ詳細は未定なのですが、皆さまからのご要望にお応えし、今後、貸切風呂の日帰り入浴の受付を開始する予定がございます。そちらも楽しみにお待ちいだければと思います。
――日帰り利用の楽しみ方の幅が広がりますね！そういえば、施設内に遊歩道を見かけましたが日帰り客の利用は可能ですか？これからの秋シーズンはとても気持ちよさそうな遊歩道だなと思いまして！
森の中や草原、丘の上などさまざまなロケーションの中を散歩できる遊歩道になっています。遠くに阿蘇や久住の山々を見渡せて、気軽に自然を満喫できますよ。日帰り客の方にも開放していますので、自由に散策を楽しまれてください。
日中の開放的な絶景パノラマを望みながら入浴するのもいいが、夜の時間帯の星が降り注ぐような天然プラネタリウムの中の入浴も捨てがたい…！どちらも楽しみたい場合は、思い切って宿泊するのも一手だろう。瀬の本高原ホテルでは毎夜20時30分から「星空さんぽ」と銘打ったアクティビティも開催している。星のソムリエ・星空案内人の資格を取得したスタッフも在中しており、季節の星空やその日に見える星などをレクチャーしたのち、実際に星空の下を散歩するのだという。解説付きで楽しむ星空観察は、一生ものの体験になるだろう！
【瀬の本高原ホテル】
熊本県阿蘇郡南小国町満願寺5644／050-1721-9577
〈露天風呂〉
■入浴料：大人700円、3歳〜小学生300円
■営業時間：11時30分〜21時(最終受付20時30分)
※清掃・メンテナンスなどの状況によって時間制限を設ける場合あり
■浴場の種類：露天男1女1
■泉質：単純泉
■湯の特徴・効能：筋肉痛・神経痛など
〈貸切風呂〉なし
■天孫降臨伝説の地にある「旅行人山荘」から活火山・桜島を望む
天孫降臨伝説が残る霧島連山にある霧島温泉郷。旅行人山荘は広大な5万坪の自然林に囲まれて建つ温泉宿で、森の中に点在する贅沢すぎる貸切露天が有名な宿である。筆者も以前、貸切露天の取材で訪れたことがあり、その際、大浴場の景観の素晴らしさにも驚かされた。なんと大浴場の露天風呂からは、霧島温泉郷にありながら活火山・桜島まで遮るものなく見渡せるのである。今回、あらためて営業支配人の山田さんに話を聞いてみた。
――霧島温泉郷は標高600メートルから850メートルに位置するとはいえ、遠くの桜島までを一望する景観に驚きました！
旅行人山荘は霧島山麓標高700メートルの中腹にあり、条件が整えば錦江湾や桜島、遠くは「薩摩富士」と呼ばれる開聞岳まで見ることができます。
――大浴場は「大隅の湯」と「錦江の湯」の2つがありますが、どちらからも桜島を望めるのでしょうか？
「大隅の湯」と「錦江の湯」は男女日替わりとなっておりますが、どちらも桜島を望めますよ。
――森の中に貸切露天が点在していますね。以前「赤松の湯」を取材させていただいた際、森の中で野生の鹿と出合いました。こういうサプライズはよくあるのでしょうか？
鹿さんのご機嫌次第ですので頻度はバラバラです。ちなみに、餌付けはしておりません。
――霧島温泉郷は泉質が優れていて個人的にも大好きな温泉地です。貴温泉の特徴を教えてください。
うちには2つの異なる泉質の湯があり、ひとつは単純泉でもうひとつは硫黄泉です。単純泉のほうは無色透明で、良泉の証でもある湯の花が浮かぶのが特徴。硫黄泉は、湧出時の条件で青みがかった無色透明の日もあれば、白濁湯のときもあります。皮膚病や切り傷、火傷などに効果があると言われており、お客様からも「肌がスベスベになった」と好評です。
山田さんにおすすめの貸切湯を尋ねると「『赤松の湯』が一番人気ですが、もしおひとりで入浴をされるのでしたら森との一体感を感じられる『ひのきの湯』がいいですよ」と教えてくれた。最後に「新燃岳の噴火や大雨の影響などありますが、普段通りお客様をお迎えできますので、ぜひいらしてくださいね」とのこと。旅行人山荘の敷地内にある森の散歩道はこれからが紅葉の見頃を迎える。一見の価値があるすばらしい紅葉なので、ぜひ森林セラピーと入浴のセットで訪れてみよう。
【旅行人山荘】
鹿児島県霧島市牧園町高千穂3865／0995-78-2831
〈大浴場〉
■入浴料：大人600円、小学生300円、小学生未満無料
■営業時間：12時〜最終受付15時
■大浴場の種類：内湯男1女1、露天男1女1
■泉質：単純泉、硫黄泉
■湯の特徴・効能：単純泉は疲労回復、神経痛など。硫黄泉は皮膚病、切り傷、火傷など
〈貸切風呂〉
■入浴料：1室50分大人1200円、小学生600円、小学生未満無料
■営業時間：11時〜最終受付14時※電話予約は不可
■貸切風呂の種類：貸切露天3、貸切半露天1
「絶景マウンテンビュー3選」はいかがだっただろうか？九州は例年11月上旬頃から紅葉の見頃を迎え、山深い温泉地の人気が急上昇してくる。この秋の旅行先の候補として検討してみるのもいいかもしれない。
取材・文＝大庭かおり
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
