·Ù»ëÄ£ÏÑ´ß½ð¤ÎÀµÌÌ¸¼´Ø¤«¤é¹õ¤¤¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¸½¤ì¤¿À¶¿å¿ÒÌéÈï¹ð¡Ê26¡Ë¤Ï¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿100Ì¾°Ê¾å¤ÎÊóÆ»¿Ø¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¤Íè¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤òÎ¢ÀÚ¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¿´¤«¤éÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¤ÏËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¤³¤ï¤Ð¤Ã¤¿É½¾ð¤Ç¡¢¤·¤«¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ºÆ¤Ó¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
£¹·î24Æü¤ÎÌë£·»þ²á¤®¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿À¶¿åÈï¹ð¤¬ÊÝ¼á¶â200Ëü±ß¤òÇ¼ÉÕ¤·¡¢¸ûÎ±Àè¤ÎÏÑ´ß½ð¤«¤éÊÝ¼á¤µ¤ì¤¿¡£À¶¿åÈï¹ð¤Ï£¹·î£³Æü¡¢Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤Î¼«Âð¤Çº£Ç¯£··î10Æü¤´¤í¤ËÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤¿ÍÆµ¿¤Ç²ÈÂðÁÜº÷¤ò¼õ¤±¤¿¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢ÂÞ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÂçËã¤ò´Þ¤à¿¢ÊªÊÒ0.4¥°¥é¥à¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤ÆÂáÊá¡£¤½¤Î¸å£¹·î22Æü¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡££··î¤ËÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤¿ÍÆµ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉÔµ¯ÁÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë¤Ï»ö·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤¦£±¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö£¹·î£±Æü¤´¤í¤ËÀ¶¿åÈï¹ðÂð¤Ç´¥ÁçÂçËãÌó0.4¥°¥é¥à¤ò¶¦Æ±¤Ç½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤¬ÇÐÍ¥¤Î±óÆ£·ò¿µÍÆµ¿¼Ô¡Ê24¡Ë¤È20Âå¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÃË¤òÂáÊá¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡££³Æü¤ÎÁÜº÷¤ÇÀ¶¿åÈï¹ðÂð¤«¤éÂçËã¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿£²¿Í¤â»ö¾ð¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
±óÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø¤¤¤Þ¤Þ¤ÇÂçËã¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂçËã¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï»ä¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
±óÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ç09Ç¯¤Ë»ÒÌò¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¤â¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¡Ç21Ç¯¤Ë¤ÏNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡Ù¤ÇµÈÂôÎ¼±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦½ÂÂô±É°ì¤ÎÂ©»ÒÌò¤ò±é¤¸¤¿¡£À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤È¤Ï¡Ç18Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ø¥ß¥¹¥ß¥½¥¦¡Ù¤ä¥É¥é¥Þ¡Ø¥Á¥¢¡ù¥À¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯£³·î¤Ë±óÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤¬½Ð±é¤·¤¿ÉñÂæ¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÀ¶¿åÈï¹ð¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¸òÎ®¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
±óÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÁÜºº°÷¤¬ÆâÄå¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤¤¤¿£¸¥õ·î¤Î´Ö¤Ë±óÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÀ¶¿åÈï¹ð¤Î¼«Âð¤Ë£µ²ó¤Ï½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë±óÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤À¤¬¡¢°ì½ï¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿20Âå¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÃË¤Î¶¡½Ò¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÃË¤Ï¡ØÂçËã¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤ËµÛ¤¦¤¿¤á¤ËÀ¶¿å¤Î²È¤ÇÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£à¤ß¤ó¤Êá¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀ¶¿åÈï¹ð¤È°ì½ï¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿Æ±µï½÷À¡Ê¤½¤Î¸åÉÔµ¯ÁÊ¡Ë¡¢±óÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤È¤³¤ÎÃËÀ¤Î£´¿Í¡£¤µ¤é¤Ë¡Ø»ä¤¬À¶¿åÈï¹ð¤È¤É¤ÎÇä¿Í¤«¤éÂçËã¤òÇã¤¦¤«¤òÁêÃÌ¤·¡¢£²¥°¥é¥à¹ØÆþ¤·¤¿¡££´¿Í¤ÇµÛ¤¦¤¿¤á¤ÎÂçËã¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¡¢Æþ¼ê¥ë¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¶¡½Ò¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
º£¸å¡¢»ö·ï¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¸µËãÌô¼èÄù´±¤Î¹âßÀÎÉ¼¡»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Öº£²ó¤Î»ö·ï¤Ï£´¿Í¤Î¶¦ËÅ¤Ë¤è¤ë½ê»ý¤À¤È·Ù»¡¤Ï¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤ÏÂçËã¤òÇã¤¦¤ª¶â¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ÈÊÝ´É¤ò¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÃËÀ¤ÏÆþ¼ê¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±óÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤ÈÆ±µï½÷À¤Ï¡¢ÂçËã¤¬¤É¤³¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¢¤ë¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¶¿åÈï¹ð¤È¤Î´Ø·¸À¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¼«Í³¤Ë¤½¤ì¤ò»È¤¨¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
±óÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¢¤äÌÓÈ±¤Î¸¡ºº¡¢¤½¤·¤Æ¥á¡¼¥ë¤ä¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎÄÌ¿®ÍúÎò¤«¤é¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¾Úµò¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Ï´Ø·¸¼Ô¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£±óÆ£ÍÆµ¿¼Ô°Ê³°¤Î£³¿Í¤ÏÁ´°÷¤¬Ç§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Â¾¤Î¿Í¤È¤Î¶¡½Ò¤Î¿©¤¤°ã¤¤¤Ê¤É¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢±óÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤ÈÀ¶¿åÈï¹ð¤Îàå«¤Î¶¯¤µá¤â¡¢±óÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤¬¼«Í³¤ËÂçËã¤ò»È¤¨¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÎ©¾Ú¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤ÎºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢»ö·ï¤ÎÁ´ÍÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢À¶¿åÈï¹ð¤Î¼«Âð¤¬ÂçËã¤ÎµÛ°ú¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Â¾¤Î·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Î´ØÍ¿¤¬Éâ¾å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤¨¤Þ¤¹¡×
±óÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤È¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÃËÀ¤ÎÂáÊá¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ö·ï¤ÎÁ´ËÆ¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÊÝ¼á¤µ¤ì¤¿À¶¿åÈï¹ð¤Ï·»¤Î¾°Ìï»á¤é¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£