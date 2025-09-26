¡Ø¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆü¡Ù¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥ÖÅìÀ¾¥Í¥¿¥Ð¥È¥ë¡×½Ð±é·Ý¿ÍÈ¯É½¡¡Âè°ìÉô¤Î¿Ê¹Ô¤ÏÅÄÂ¼¿¿»Ò¥¢¥Ê
10·î11Æü¤ËTBS¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆü2025¡Ù(14:00¡Á21:56)¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡Ö¡Ø¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆü¡ÙÂè°ìÉô¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë´ë²è¤Î°ìÉô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆü¡ÙÂè°ìÉô¡×MC
14»þ¤«¤é¤Î¡Ö¡Ø¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆü¡ÙÂè°ìÉô¡×À¸ÊüÁ÷¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡£¤µ¤é¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤ÏSixTONES¤Î¥¸¥§¥·¡¼¤ÈÅÄÃæ¼ù¤¬·èÄê¤·¡¢Á´¹ñ¤ÈÃæ·Ñ¤ò·Ò¤®¡Ö¤ª¾Ð¤¤Ì´¤Î¥³¥é¥Üº×¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÆüËÜÁ´¹ñ¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡û¢£Í¥¾¡¾Þ¶â100Ëü±ß¤Î¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥ÖÅìÀ¾¥Í¥¿¥Ð¥È¥ë¡×³«ºÅ
¤³¤Î¤¿¤Ó¡Ö¡Ø¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆü¡ÙÂè°ìÉô¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¤Î°ìÉô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Åì¤ÈÀ¾¤òÂåÉ½¤¹¤ë·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬1¿Í¤º¤ÄÁª¤Ð¤ì¡¢¤³¤ÎÆü¸Â¤ê¤Î¡ÖÅìÀ¾¥³¥é¥Ü¥³¥ó¥Ó¡×¤òÁÈ¤à¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥ÖÅìÀ¾¥Í¥¿¥Ð¥È¥ë¡×¤¬³«ºÅ¡£¥¸¥§¥·¡¼¤ÈÅÄÃæ¤¬°ú¤¤¤¿¥¯¥¸¤Ç¥é¥ó¥À¥à¤Ë·èÄê¤µ¤ì¤¿·Ý¿Í2¿Í¤ÇÄ©¤à¥Í¥¿¥Ð¥È¥ë¤Ï¡¢Ì¡ºÍ¡¦¥³¥ó¥È¡¦¥®¥ã¥°¡¦¥â¥Î¥Þ¥Í¡¦¥ê¥º¥à¥Í¥¿¡Ä¡Ä²¿¤Ç¤âOK¤ÎÇú¾Ð¤Î3Ê¬´Ö¡£Í¥¾¡ÁÈ¤Ë¤Ï¾Þ¶â100Ëü±ß¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Æ±´ë²è¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÅìÀ¾¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤½¤ì¤¾¤ì7¿Í¤º¤Ä¤Î·Ý¿Í¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¡ÖÅì¡×·Ý¿Í¡Û(¢¨»áÌ¾50²»½ç)
¡Ö¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2021¡Ù½àÍ¥¾¡¡×¥ª¥º¥ï¥ë¥É °ËÆ£½Ó²ð
¡Ö¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2013¡Ù²¦¼Ô¡×¤«¤â¤á¤ó¤¿¤ë ´äºê¤¦Âç
¡Ö¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2004¡Ù²¦¼Ô¡×¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë ¼ÆÅÄ±Ñ»Ì
¡Ö¡Ø¥Ö¥ê¥Æ¥ó¥º¡¦¥´¥Ã¥È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È2023¡Ù½Ð¾ì¡×¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼
¡Ö¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2020¡Ù²¦¼Ô¡×¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼ ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë
¡Ö¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2021¡Ù²¦¼Ô¡×¶Ó¸ñ Ä¹Ã«Àî²íµª
¡Ö¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2008¡Ù3°Ì¡×¥Ê¥¤¥Ä È¹ÀëÇ·
¡Ú¡ÖÀ¾¡×·Ý¿Í¡Û(¢¨»áÌ¾50²»½ç)
¡Ö¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¡Ù½àÍ¥¾¡¡×¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º ¥¨¡¼¥¹
¡Ö¡ØR-1¤°¤é¤ó¤×¤ê2013¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡×¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£
¡Ö¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2017¡Ù²¦¼Ô¡×¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á ßÀ²ÈÎ´°ì
¡Ö¡Ø½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï THE W 2021¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡×¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼
¡Ö¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2016-2018¡Ù½àÍ¥¾¡¡×¿åÅÄ¿®Æó
¡Ö¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2017¡Ù²¦¼Ô¡×¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á »³Æâ·ò»Ê
¡Ö¡Ø½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï THE W¡Ù¿³ºº°÷¡×¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë ¥ê¥ó¥´
¥Í¥¿¤Î¿³ºº¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï¡¢5¿Í¤Î¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¡£¤µ¤é¤ËËÌ³¤Æ»¡¢Åìµþ¡¢²Æì¤Î´ÑµÒ300¿Í¤â¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡û¢£Âè°ìÉô¤Î¿Ê¹Ô¤ÏÅÄÂ¼¿¿»Ò¥¢¥Ê¡¡Ìó4»þ´ÖÈ¾¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤ò¸µµ¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë
¡Ö¡Ø¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆü¡ÙÂè°ìÉô¡×¤Î¿Ê¹Ô¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä«¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤ÎMC¤òÌ³¤á¡¢2024Ç¯¤Î¡Ö¹¥¤¤Ê½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÅÄÂ¼¿¿»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£¹ë²Ú½Ð±é¼ÔÌÜÇò²¡¤·¤Î¡Ø¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆü¡Ù¤ò»ý¤ÁÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ç¸µµ¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¡Ø¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆü¡ÙÂè°ìÉô¡×¤Î¤¢¤È¤Ï¡¢µá¿Í¥Ü¥Ã¥¯¥¹presents¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2025¡Ù¡£²áµîºÇÂ¿¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¿ô3449ÁÈ¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¡¢18ÂåÌÜ¥¥ó¥°¤Î¾Î¹æ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£
