台中にあるジャイアントの工場で電動自転車の部品を点検する作業員/Sam Yeh/AFP/Getty

台北／香港（ＣＮＮ）米国の税関当局が、世界最大の自転車メーカー、ジャイアントの製品の輸入禁止を突然発表した。当局は強制労働疑惑を理由に挙げているが、詳細な内容は明らかにしていない。ジャイアント側は輸入禁止措置を受けたことで、米国への出荷に遅延が生じる可能性があると警告した。

米国税関・国境警備局（ＣＢＰ）は２４日、台湾で製造されたジャイアントの自転車、部品、アクセサリーを差し押さえるよう命令を出した。同社に対する調査で強制労働の兆候が見つかったことを受けての措置としている。

ジャイアントはＣＮＮの取材に対し、命令の撤回を求める請願を提出すると説明。これまで米国による調査については把握していなかったとした。今後はＣＢＰに協力するとしている。

ＣＢＰは調査の結果、脆弱（ぜいじゃく）性の悪用、劣悪な労働環境と生活環境、債務奴隷、賃金未払い、過度の残業が明らかになったと述べた。ジャイアントによる強制労働疑惑に関する詳細や証拠は明らかにしなかった。

「ジャイアントはこのような不正行為を強要することで利益を上げ、市場価格を下回る商品を生産させ、不当に得た利益で米国企業を圧迫した」と、同局は２４日の声明で述べた。

ジャイアントは、ＣＢＰの捜査の一環としてコメントを求められたことはないと述べた。

ジャイアント・グループの広報担当者はＣＮＮに対し、「我々の知る限り、米国当局による調査、聞き取り、現場視察、正式な情報提供要請は行われていない」と述べた。「現段階では、当局と直接交渉を行っていない」。

ジャイアント・グループは声明で、「ジャイアント・グループは人権と労働保護の確保に確固たるコミットメントを示している」と述べた。

同社はさらに、国際基準を確実に遵守するための社内体制と第三者監査を確立したと付け加えた。

今回の命令は、トランプ米大統領による世界的な関税攻勢によって台湾と米国の二国間関係が試練にさらされる中で発せられた。関税交渉は現在も続いている。

ＣＢＰの命令が進行中の関税交渉に関連していると考えているかとのＣＮＮの問いに対し、ジャイアントの広報担当者は「何の臆測もしていない」と答えた。

ジャイアントは台湾、中国、ベトナム、オランダ、ハンガリーに製造施設を保有している。しかし、影響を受けるのは台湾で製造された製品のみだと同社は述べている。

ジャイアントの設立は１９７２年。現在は自転車メーカーの世界最大手で、ウェブサイトによると昨年の売上高は２３億ドル（現在のレートで約３４００億円）を超えた。世界中に１万３０００人以上の従業員を擁し、同社の年次報告書によれば、昨年は世界で４００万台近くを販売した。

台湾経済部は２５日、労働部と連携し、ジャイアントが迅速にこの問題に対処できるよう支援すると述べた。