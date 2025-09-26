上戸彩15年ぶり写真集、アザーカット38P追加収録の特別版決定 本誌未収録の衣装も
【モデルプレス＝2025/09/26】女優・上戸彩が15年ぶりに発売したことでも話題となった『上戸彩写真集 Midday Reverie（ミッドデイ・リヴァリー）』（7月10日発売）。このたび、27日0時より誌面未掲載カットを追加したデジタル限定特別版を発売することが決定した。
【写真】上戸彩、ベッドで美スタイル際立つ
ランタン飛ばしを楽しむ姿や本誌未収録の衣装など、デジタル版だけでしか見られないアザーカット38ページを追加収録した特別バージョン。写真集のロケ地は台湾。カメラマンは上戸が「以前から作品の雰囲気が好きで見ていた」と話す川島小鳥だ。
幻想的な台湾の夜市を楽しむ様子やビーチでのあどけないピュアな表情、自然の中に佇む美しいカット、透明感あふれる寝起き姿など、多彩な魅力が満載。これまでの活動を振り返ったロングインタビューも収録されている。（modelpress編集部）
