人気すぎて品切れも！（汗）【サーティワン】ペコちゃんカップで可愛く食べたい♡「新作フレーバー」

【サーティワン】で【不二家】のペコちゃんとコラボキャンペーンがスタート。「新フレーバー」が2種登場したものの、店舗によっては一時品切れするほど人気を集めているようです（10月上旬から順次再販予定）。今回は、そんな人気フレーバーをご紹介します。ダブルカップで注文すれば、可愛いデザインの専用カップで提供されるのも魅力的。

色味が映える華やかなフレーバー「ポッピングミルキー」

サーティワンでお馴染みのフレーバー「ポッピングシャワー」がミルキー仕立てになったこちら。ミルキー風味アイスクリームにミント風味アイスクリームを合わせており、重すぎない爽やかな味わいが楽しめそうです。さらにミルキー風味リボンやポップロックキャンディを混ぜ込んだ、色味が映える華やかなビジュアルもたまりません。

シャーベットを加えた「ミルキー ミルキー」も要チェック！

淡いマーブルのようなビジュアルがキュートなこちら。ミルキー風味アイスクリームとミルキー風味シャーベットに、ミルキー風味リボンを合わせたミルキー尽くしです。シャーベットを加えている分、軽やかな味わいが楽しめそう。「ペコちゃん & ポコちゃん ダブルカップ」でオーダーするとイラスト入りの可愛いカップで提供されるのでおすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではftn_pics、@hifumi4様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino