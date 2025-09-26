敵地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグのドジャースは25日（日本時間26日）、敵地でダイヤモンドバックスと戦い、8-0で勝利。4年連続の地区優勝を決めた。先発した山本由伸投手が6回4安打無失点の快投で12勝目。大谷翔平投手も54号2ランを放つなど5打数1安打2打点で勝利に貢献した。シャンパンファイトでは大谷を囲んで「MVP！」の大合唱が発生。フレディ・フリーマン内野手も思わずインタビューを中断して注目する珍事となった。

地区優勝のマジック1で迎えたドジャースは2回にフリーマン、パヘスの連続ホームランなどで4点を先制。4回にも大谷が54号2ランを放つなど4点を追加した。先発の山本はスプリットとカーブを中心に凡打の山を築き、6回を4安打7奪三振、無失点の快投。救援陣もダイヤモンドバックスに得点を与えず、8-0と完勝した。

2021年こそ1ゲーム差で優勝を逃したものの、ここ13年で12度目の地区優勝。米カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」はクラブハウス内で行われたシャンパンファイトの様子を中継した。同局のインタビューに応じたフリーマンは山本を絶賛。「数字を見てよ。防御率2.50を下回り、WHIP1.00以下。200奪三振。本当に信じられないぐらい素晴らしいよ」と称えた。

さらに「昨年怪我して3か月ぐらい離脱して、そこからポストシーズンで僕らのためにしてくれたことは……」と続けていたところで、「MVP！」の大合唱が聞こえてきた。フリーマンは「あれはショウヘイに対するチャントだろうね」とインタビューを中断し、声の聞こえる方に注目。NHK BSの中継では、大谷を囲んだ人たちが「MVP！」と叫びながらシャンパンやビールをかける姿が映っていた。

フリーマンは「ああ、やっぱりそうだね」と笑いながら確認すると、「彼はまたMVPを受けるに値する。信じられないほど素晴らしいよ」と大谷を絶賛し、インタビューを再開させた。



（THE ANSWER編集部）