同居猫に先にケンカを仕掛けようとした茶トラ猫ちゃんに、まさかの悲劇が…。その悲劇の後の表情が面白すぎると、大きな話題になっています。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で20万回以上も再生され、「猫って表情豊かですよね。納得いってないのがすぐわかりました」「こっち見んといてやw」といった声が集まっています。

【動画：同居猫に喧嘩を仕掛けようとしたら、先に威嚇されて…】

威嚇して驚かせてやるにゃ！

TikTokアカウント「Monelle」に登場したのは、茶トラ猫・茶白猫・黒猫の3匹の猫ちゃんたち。飼い主さんの下で3匹一緒に暮らしていますが、茶トラちゃんと茶白ちゃんは時々威嚇し合うことがあるのだとか。

ある日、どこか1点をジッと見つめていたという茶トラちゃん。飼い主さんが見ると、ソファに座っている茶白ちゃんを見つめていたそうで、何だかバトルを仕掛けそうな雰囲気があったといいます。

口の周りを一度ペロッと舐め、茶トラちゃんは戦闘態勢も万全。その横でだらーんと寝転がる黒猫ちゃんと様子が対照的すぎて、思わず笑ってしまいました。

先に威嚇しようとしたのに…

威嚇する準備を整えた茶トラちゃんは、そのまま一歩ずつジリジリとソファに座る茶白ちゃんの下へ。その表情からは「絶対にやってやるにゃ！」という強い意志が感じられたそうです。

ところが、茶トラちゃんがソファの近くに到着すると、なんと茶白ちゃんが先に威嚇をしたのだとか。茶トラちゃんを睨みつけて豪快な「シャー！」を繰り出す茶白ちゃんの迫力に、見ているこちらまで震えあがってしまいそうです。

怒りの矛先は飼い主さんへ

まさかの先制パンチを喰らってしまった茶トラちゃん。気になって飼い主さんが様子を見てみると、鬼の形相で飼い主さんを睨みつけていたのだとか。

先に威嚇できない悲しさを飼い主さんにも分かってほしかったのか、飼い主さんに八つ当たりしているのか。睨みつけてきた理由は分かりませんが、思わず頭を撫でて励ましてあげたくなる茶トラちゃんなのでした。

投稿は、TikTokにて2.8万件を超える高評価を集めており、まさかの被害に遭った茶トラちゃんの表情が面白いと、コメント欄も大いに盛り上がっています。

投稿を見たTikTokユーザーからは、「思った以上に不満がってたw」「こっちに向けて不満そうな顔するの好き」「めちゃくちゃ納得いかん顔やったw」「なんでや、、、って顔しててかわいい笑」など、たくさんのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「Monelle」では、3匹の猫ちゃんたちのついつい笑ってしまう、面白くも可愛くもある様子が多数投稿されています。

茶トラちゃん、茶白ちゃん、黒猫ちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「Monelle」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。