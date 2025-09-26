今季からポートランド・ハーツ・オブ・パインでプレーしている和田昌士

アメリカの3部リーグに相当するUSLリーグ1で活躍する元年代別日本代表FWがハットトリックを達成した。

その選手とはポートランド・ハーツ・オブ・パインに所属するFW和田昌士だ。

和田は横浜FMの下部組織から2016年に現在はFC東京で活躍するMF遠藤渓太とともにトップチームに昇格。レノファ山口、ブラウブリッツ秋田への期限付き移籍を経て2020年からSC相模原へ完全移籍。その後、いわてグルージャ盛岡、ザスパ群馬でプレーしたのち、2025年からポートランド・ハーツ・オブ・パインに加入していた。

9月18日に行われたリッチモンド戦で和田はハットトリックを達成。USLリーグ1は公式Xで名曲「Oh, What a night」を文字って「Oh Wada night（和田の夜）」と拍手の絵文字をつけて、和田がこの日のMVP（Most Valuable Performer）に選出されたと発表した。

このリーグの投稿に対して和田も「キャリア初のハットトリックを決めてみた」と、炎の絵文字とサッカーボールの絵文字を3つ付け、Xで発信している。長い距離を走って挙げた1点目と2点目、そして3点目はPKを失敗するものの自らGKがはじいたボールを押し込んで決めたゴールとなっている。

SNS上では「マーシー凄い」「ハットトリックおめでとうございます」「すごっ」「まーしー楽しそう！」「さらなる活躍期待してます」などのコメントがファンから寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）