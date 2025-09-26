歌手の西野カナ（36）が25日、自身のインスタグラムを更新。年内で活動休止を発表したテクノポップユニット「Perfume」との4ショットを公開した。

西野は「本当にカッコよかった！！！」と書き出すと、メンバー3人との集合ショットを披露。23日に東京ドームで行われたPerfumeの活動休止前最後のライブを訪れた際に撮影された写真と思われ、「3人が登場した瞬間からもう泣いてたけど、最後のMCでふいに、あ〜ちゃんが“大好きだよ”って、かしゆかちゃんとのっちにハート送って、3人でハートを送り合った時、涙腺崩壊した」と思いをつづった。

西野は2019年から無期限で活動を休止し、昨年6月に活動再開を発表。Perfumeの3人とは同い年で「今も『巡ループ』聴いて余韻に浸ってる 色々な思い出が巡って、また未来で3人と巡り会えるんだなって 本当に本当にありがとう」と時代を共にした“親友”にエールを送った。

この投稿に、フォロワーからは「Perfumeが復活したらぜひコラボしてほしいな」「最強コラボ」「素敵すぎる涙出る」「素敵な関係！」「最高な仲間だね」「同世代の絆感じる」「今度はカナちゃんがお友達を待つ番だね」という声が寄せられている。