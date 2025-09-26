超特急、ライブ＆ドキュメンタリー映画の熱気あふれる場面写真が初解禁 ムビチケ特典のオリジナルトレカも公開
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の初ライブ＆ドキュメンタリー映画『超特急 The Movie RE:VE』（11月7日公開）の、場面写真と特典が初解禁された。
【別カット】あの熱気が蘇る！笑顔で会場を盛り上げる超特急
本作は、25年6月より、東京、兵庫、愛知、埼玉の4大都市で実施した、同グループ史上最大規模のアリーナツアー『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025 EVE』を、完全密着したライブ＆ドキュメンタリー映画。熱気あふれるライブパフォーマンスとその裏側を中心に、インタビューパートも織り交ぜメンバーの素顔や葛藤、それぞれの想いなどを余すことなく収録。9人体制で新たなステージへと踏み出し、進化し続けながら加速していくメンバーの「今」、そして「これから」を捉えた作品となっている。
解禁された場面写真には、同ツアーの最終開催地となったさいたまスーパーアリーナのステージ上での熱気あふれるパフォーマンスが切り取られている。
また本作のムビチケカード（10月3日発売開始）特典が、オリジナルトレカ（全9種ランダム）に決定。同トレカは、映画用に撮影されたオリジナル写真で、スマホケースに入れられるサイズ感となり、いつでも手元で楽しめるようになっている。
