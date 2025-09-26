韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』最終話にて、イ・サンウォンとジョウアンシンが1、2位でデビューを決めた。

【映像】1位になった圧倒的イケメン練習生の顔面（感動スピーチも）

『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JLLICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加した。

「感謝、それ以上の単語があるなら…」

これまでも順位発表のたびに、1、2位の座を守ってきたサンウォンとアンシン。サンウォンが729万3777点で1位、アンシンが595万137点で2位となり、トップをキープしたままデビューグループ・ALPHA DRIVE ONEのメンバー入りを果たした。またサンウォンは2位のアンシンと136万の差をつけ圧倒的首位となった。

サンウォンが1位で名前を呼ばれると、アンシンはハグして彼を称える。サンウォンは「アンシンが1位になると思っていました」と驚いた様子でゆっくりと言葉を紡いでいき、「スタークリエイターの皆さんがいらっしゃらなかったら、僕はこの場にいなかったと思います。皆さんのことを思いながらこの番組に出演し、皆さんのことを思いながら、死ぬ気で頑張ってこられました」とファンへの思いを切々と語る。そして「感謝、それ以上の単語があるなら…ずっとその単語だけを口にしたいと思いますが、今思い浮かぶのはそれだけです。僕のことを応援してくださった皆さんの眼差し１つひとつを実際に見てみたいくらい、僕は今とてもワクワクしています。これからの僕の人生においても、今まで生きてきた時間の中でも、このように美しい旅路はないと思います」と喜びを噛み締めた。

さらにサンウォンは、家族の座る席に視線を送り「お父さん、お母さん、長い時間かかりましたよね。本当に…」と話し始めると、涙を堪えきれずに嗚咽。「僕の人生の中で誇りに思えるたった１つのことがあるとしたら、2人の息子だということです。僕のお父さん、お母さんになってくださってありがとうございます」と、両親への感謝を伝えた。また最後には「ALPHA DRIVE ONEのメンバー、永遠の1位、イ・サンウォンになってみせます」と、頼もしく宣言してみせた。

デビューを掴み取ったアンシンも、両親のほうを見つめて「まず、両親に感謝します。僕は1人で韓国に来て、僕のお母さんはたくさん応援してくれました」と感謝。そして家族に向けて中国語でメッセージを伝えてから、「僕が言いたいことは、先ほど他のメンバーがみんな話してくれたので、僕はこれを言いたいです。ALPHA DRIVE ONE、レッツゴー！」と、車のハンドルを操作するようなポーズでチャーミングに締めくくり、明るいエネルギーを放った。（『BOYS II PLANET』／ABEMA K-POPチャンネル）