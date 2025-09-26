TWICE、メンバーの想いが凝縮された映像公開 10周年記念ドキュメンタリー映画ポスター＆特報解禁
多国籍9人組ガールズグループ・TWICEの韓国デビュー10周年を記念したドキュメンタリー映画『ONE IN A MILL10N』が、10月24日に公開される。
【動画】素敵…TWICE、メンバーの想いが凝縮された映像が公開
TWICEは2015年10月20日の韓国デビュー以来、常にトップの存在。多彩な音楽性と圧巻のパフォーマンスで世界中のファンをつなぎ、数々の金字塔を打ち立ててきた。デビュー曲「Like OOH-AHH」から始まり、これまでにリリースしたアルバムはいずれも大ヒットを記録。日本と韓国で販売したCDの累計売上数は2000万枚を突破している。さらに、海外女性アーティストとして史上初となる日産スタジアムでの単独公演を成功させるなど、その勢いはとどまることを知らない。
なぜTWICEは、独自の存在として輝き続けることができたのか。本作では、家族のように固く結ばれたメンバーたちの揺るぎない絆と、デビューから常に寄り添い続けてきたファン・ONCEとの深い結びつきを丁寧に描き出す。6度目のワールドツアーから始まる未来への挑戦にも密着し、世界という広大なステージを見据えるTWICEの現在進行形の姿を、メンバーの素顔とともに4つのパートで追いかける。
今回公開された特報映像は、TWICEの代表曲のひとつ「What is Love？」に乗せて、メンバーが弾けるような笑顔を見せる、多幸感あふれるシーンから始まる。ポップな色彩のミュージックビデオや、輝かしい授賞式、そして世界中のファンが大歓声を送るワールドツアーの華やかなステージが次々と映し出される。さらに、MV撮影の合間や練習風景、レコーディング中のオフショットといった貴重な映像も加わり、舞台裏でのメンバーの素顔や、飾らない関係性が垣間見える。
映像の随所にちりばめられた、メンバーの「夢にも思っていませんでしたし、本当に感謝しています」「2度と戻れないからこそ、大切な時間です」という言葉からは、10年間の軌跡を振り返るような率直な想いが伝わってくる。「これからもずっとそばにいてね」と、語りかけるようなメッセージは、メンバー同士の揺るぎない絆、ONCEとともに歩んできた深い愛情を物語っている。華やかな舞台の裏側にある知られざる汗と努力、ONCEとともに築き上げてきた感動の軌跡が凝縮された、心温まる映像に仕上がっている。
さらに、“9人9色”の魅力が詰まったスペシャルポスターも到着。それぞれのカットにはカラフルな色彩や手書き風のモチーフがあしらわれ、メンバーの個性や魅力がより鮮やかに際立っている。温かな一体感に包まれたメインビジュアルとは対照的に、本作で描かれる一人ひとりの物語を期待させるような、多彩で魅力的な表情を収めた1枚となっている。
