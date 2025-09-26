「ダイヤモンドバックス０−８ドジャース」（２５日、フェニックス）

ドジャースが４年連続の地区優勝を達成した。ゲームセット直後、選手たちはグラウンドで抱き合って喜びを分かち合った。

大谷と山本は前後で並び、１人ずつハグをかわした。そして優勝キャップをかぶり、グラウンドでＴシャツに着替え始めた。マウンドで記念撮影を行っている間、ロバーツ監督は現地中継局のグラウンドインタビューで「とてもグレートなチームになった。最大の目標に向けてのステップだ」と語り、山本については「シーズンを通して本当によく頑張ってくれた」とたたえた。

ドジャースは今季、開幕から大型連勝を飾るなど、昨年に世界一を奪取した勢いそのままに白星を重ねた。６月には２位・パドレス以下を大きく突き放し、地区優勝は揺るぎないかと思われた。

だが序盤で先発陣に離脱者が相次ぎ、過度の負担がかかったリリーフ陣が崩れ始めた。さらに野手陣でもエドマンらが離脱し、開幕前に体調不良に陥ったベッツが大不振。投打のバランスが大きく崩れて失速。８月には一時、首位の座を明け渡した。

それでも開幕から打では大谷、投では山本がチームをけん引。一度も離脱することなく、最前線で戦い続けた。チームの信頼感が高まっていることはベンチの雰囲気を見ても明らか。そして地区優勝を決めたゲームでも２人がドジャースを引っ張った。