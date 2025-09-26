男の子が生まれてから、「ずっとそばにいてくれた犬」が亡くなって…「尊い記録」に涙が止まらないと反響を呼んでいます。

【動画：男の子が生まれてから『ずっとそばにいてくれた犬』が亡くなり…涙が止まらない『尊い記録』】

仲良しな2人

Instagramアカウント「chibiatsu15273」に投稿されたのは、男の子が生まれてから、「ずっとそばにいてくれた」亡くなった柴犬の「ろぶ」くんの記録。ろぶくんは男の子が小さな頃から、ずっと見守ってきたんだそう。

ろぶくんと向かい合って座って、満面の笑みの小さな男の子。男の子がろぶくんのお顔に触れる手つきはとっても優しくて、2人の間には大きな信頼感があることが伝わってきます。

いつだって一緒

ハグしたり、ナデナデしたり、いつもろぶくんと一緒だった男の子はすくすくと成長していきます。大きくなっても、ろぶくんを見つめる優しいまなざしは全く変わらない様子。

小さな頃は泣きながらリードを握っていた男の子も、成長して上手にお散歩ができるように。男の子は、ゆっくりと歩くろぶくんのペースに合わせて歩いていて、優しい空間が広がっています。

ずっと見守ってる

いつの間にかろぶくんをいたわる側になっていた男の子ですが、ついにろぶくんをお見送りする時が訪れます。寝そべるろぶくんを愛おしそうにナデナデする男の子。ありったけの愛情や感謝が込められていて、涙がこみ上げます…。

ろぶくんはいなくなってしまったけれど、男の子はろぶくんから多くの大切なことを教えてもらったことでしょう。ろぶくんは、大好きな男の子のことをずっとお空から見守ってくれているに違いありません。

投稿には「ずっと見守ってくれてる」「犬は大切なことを教えてくれる」「優しさが伝わりました」「あかん泣いてもうた」「やれやれみたいな表情なのに、どこか優しさがある」といったコメントが寄せられています。

現在は、ろぶくんの双子の兄弟「まぐ」くんと暮らしているご家族。まぐくんとの愛あふれる日常やろぶくんとの思い出は、Instagramアカウント「chibiatsu15273」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「chibiatsu15273」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。