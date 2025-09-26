ÀèÇÚ¤¬¥á¥í¥á¥íŽ¢¼ÄÄÍÂçµ±Ž£Â¾¼Ô¤òÎ©¤Æ¤ë"¤¦¤Þ¤µ"
Ãæ±û¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¼ÄÄÍ¡£µÆÃÓ¡Êº¸¡Ë¤ä»ûÀ¾¡Ê±¦¡Ë¤Ê¤É¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤â¥á¥í¥á¥í¤Ë¡Ä¡Ä¡©¡Ê¡Ø¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥Þ¥ó¡Ù¸ø¼°X¤è¤ê¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û°¦¤¹¤Ù¤¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡¦¼ÄÄÍÂçµ±¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É
timelesz¤ÎÌö¿Ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£´§ÈÖÁÈ¡Ø¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥Þ¥ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÁ´¹ñÊüÁ÷¥´¡¼¥ë¥Ç¥óSP¤ò¹µ¤¨¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤Ï¥É¡¼¥à¸ø±é¤¬·è¤Þ¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤¬¿Ô¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤Ò¤È¤¤ï¶¯¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ºÇÇ¯¾¯¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¼ÄÄÍÂçµ±¤À¡£
ÀèÇÚ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¤·¤Î¡¢¸åÇÚÎÏ¤ò¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¸¡¾Ú
2024Ç¯¡¢Sexy Zone¤«¤é²þÌ¾¤·¤¿timelesz¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼14Ç¯¤Ë¤·¤ÆÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¡ÈÃç´ÖÃµ¤·¡É¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Øtimelesz project -AUDITION-¡Ù¡Ê°Ê²¼¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡Ù¡Ë¤ò³«ºÅ¡£
²ÃÆþ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¡¢²Î¤â¥À¥ó¥¹¤âÌ¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¼ÄÄÍ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²ÃÆþ¤«¤é¿ô¥«·î·Ð¤Ã¤¿¸½ºß¤Ç¤ÏÉ½¾ð¤¬Æü¤ËÆü¤Ë½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÝÎò¤Ç¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤ëÀèÇÚ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¤Ê¤¼¼ÄÄÍ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÃ»´ü´Ö¤ÇÇ¯¤Îº¹¤Î¤¢¤ëÀèÇÚ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢Èà¤¬»ý¤Ä¡ÖÂ¾¼Ô¤òÎ©¤Æ¤ëµ»½Ñ¡×¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¼ÄÄÍ¤Î¡È¸åÇÚÎÏ¡É¤ò¤Þ¤¸¤á¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤¤¡£Àµ¼°²ÃÆþ¤«¤é7¥«·î¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¼ÄÄÍ¤Î¡È¸åÇÚÎÏ¡É¤Î¤¹¤´¤µ¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç¤â´§ÈÖÁÈ¡Ötimelesz¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¡×¤ÎÊüÁ÷¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿timelesz¡ÊÆü¥Æ¥ì¸ø¼°HP¤è¤ê¡Ë
timelesz¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏµÆÃÓÉ÷Ëá¡¢º´Æ£¾¡Íø¡¢¾¾ÅçÁï¤Î3¿Í¡£¤½¤³¤Ë¡¢»ûÀ¾Âó¿Í¤È¸¶²Å¹§¡¢¶¶ËÜ¾À¸¡¢ÃöËó¼þÅÎ¡¢¤½¤·¤ÆºÇÇ¯¾¯¤Î¼ÄÄÍ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£²ÃÆþ¤«¤é7¥«·î¤¬·Ð¤Á¡¢²ÎÈÖÁÈ¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¢»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤È¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Ê¤¤Æü¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç³ØÀ¸¤¬ÆÍÁ³¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¡£¡ÖÂÎ¤ä¿´¤ò²õ¤·¤Ï¤·¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤Ï¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤â½ª¤¨¤¿¤Î¤À¤«¤éÂç¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
ÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î¼ÄÄÍ¤Ø¤ÎÀÜ¤·Êý¤«¤é¤â¡¢Èà¤ÎÆÃÊÌ¤µ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¾¾Åç¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¤Æ¡ÖÃ¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â±³¤¬¤Ê¤¯Í¥¤·¤¯¤Ç¤¤ë¡£¸¬µõ¤Ê»ÑÀª¤ÇÃúÇ«¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ý¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¿ÍÊÁ¤¬Âç¹¥¤¡×¤È¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¡£
µÆÃÓ¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ü´ÖÃæ¤«¤é¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°¦¾ð¤ò¼¨¤¹¡£²ÃÆþ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Amazon music¸ø¼°X¤Î°ìÌä°ìÅú¤Ë¤Æ¡¢»ûÀ¾¤Ï¼ÄÄÍ¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÀ¸°Õµ¤¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ø¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥Þ¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢MC¤Î¥·¥½¥ó¥Ì¡¦Ä¹Ã«ÀîÇ¦¤¬¡Ö¤·¤Î¤Ï¤¤¤¤¤Ê¤¢¡×¤ÈÏ¢È¯¤·¡¢¡Ö¤ªÁ°¤ÏËÜÅö¤ÏÅ·»È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¤Ù¤¿Ë«¤á¡£180cm¤Î¹â¿ÈÄ¹¤ÇÃË»Ò¹»½Ð¿È¤Î¼ÄÄÍ¤¬¸«¤»¤ë¶þÂ÷¤Î¤Ê¤¤¾Ð´é¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¡ÈËö¤Ã»Ò¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁü¡É¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
2025Ç¯11·î12Æü¤Ë¤ÏCD¥·¥ó¥°¥ë¡ØSteal The Show¡¿¥ì¥·¥Ô¡Ù¤¬È¯Çä¤¹¤ë¡Êtimelesz¸ø¼°HP¤è¤ê¡Ë
¡ÖÂ¾¼Ô¤òÎ©¤Æ¤ëÎÏ¡×¤ËÉ¬Í×¤Ê3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ
¤Ç¤Ï¡¢¼ÄÄÍ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤Ç¤³¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÎò»Ë¤Ø·É°Õ¤òÊ§¤¨¤ë
¼ÄÄÍ¤¬ÀèÇÚ¤¿¤Á¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢Sexy Zone»þÂå¤«¤éÂ³¤¯14Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢·É°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÃæ¡¢¼ÄÄÍ¤Ï¡Ö¤³¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÏÁÇ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤ÈÍî¤Á¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ê¡Øanan 2427¹æ¡Ù¡Ë¤È¸ì¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤¬µá¤á¤ëËÜ¼Á¤òÁá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¤É÷¤ò¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÁÈ¿¥¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¡×¤ò·è¤·¤Æ·Ú»ë¤·¤Ê¤¤¡£¤³¤Î»ÑÀª¤³¤½¤¬¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬Êú¤¯¡Ö¼ã¤¤¼Ò°÷¤Ë¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤È¿ÌÌ¡¢ÅÁÅý¤Ï¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ê£»¨¤Ê´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÃæÅÓºÎÍÑ¡×¤À¤Ã¤¿¥¿¥¤¥×¥í
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó½øÈ×¤Ç¤Ï¡¢Sexy Zone»þÂå¤Î¤³¤È¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÃÎ¤é¤Ê¤¤±þÊç¼Ô¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ìtimelesz¤Î¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¾¾Åç¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËºÙ¤«¤¤¡Ä¡Ä¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤Þ¤Ç¤ÏÇÄ°®¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¤À¡£
timelesz¤Î3¿Í¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤ËÕ»¤Ó¤Æ¤Û¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¿®Íê´Ø·¸¤Ï¡¢Áê¸ß¤Î¿¼¤¤·É°Õ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿Îò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤Î¤À¡£¼ÂºÝ¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡ÙÆâ¤ÇµÆÃÓ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¸õÊäÀ¸¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤É¤³¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤ë¤Î¤«¡£¤â¤Á¤í¤ó¼«Ê¬¤ÎÌ´¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ´¤À¤±¤¸¤ãº£²ó¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ã¤ÆÀ®Î©¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£ËÍ¤é¤Î³èÆ°¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¡Ä¡Ä¤Þ¤¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤âÄÉ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¿Í¡£ÁÛ¤¤¡Ä¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÃÚ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¿Í¡£¤½¤³¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢·ë¹½Âç¤¤ÊÈ½ÃÇºàÎÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤«¤»¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ä¡Ä¤½¤¦¤·¤¿Ì·½â¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤ò¡¢ÀèÇÚ¤ÎÎ©¾ì¤«¤éÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤¬º£¡¢°ìÈÖ¤ä¤ê¤¿¤¤»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¤«¤é·É°Õ¤È³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¼ÄÄÍ¤Î¸åÇÚÎÏ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£
¢ÀèÇÚ¤ä¥Á¡¼¥à¤ò¼ç¸ì¤Ë¤Ç¤¤ë
¼ÄÄÍ¤ÎÈ¯¸À¤ÇÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤é¡×¡Ötimelesz¡×¡Ö8¿Í¤Ç¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤ÎÂ¿¤µ¤À¡£2025Ç¯3·î¤ÎMORE¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤ó¤ÊËÍ¤ò¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ì¤ë·èÃÇ¤Ë¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯Í¦µ¤¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤¢¤Î·èÃÇ¤ÏÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡Ä¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö8¿Í¤ÇÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤Ç¤â¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤Àè¿Ø¤òÀÚ¤ë¤Î¤¬É÷Ëá¤µ¤ó¡×¡Ê¡Øbis¡Ù2025Ç¯SUMMERÁý´©¡Ë¡Ö8¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê¡ØBAIRA¡Ù2025Ç¯7·î¹æ¡Ë¤Ê¤É¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ò»Ø¤¹ºÝ¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê¿Í¿ô¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤ì¤Ï8¿ÍÁ´°÷¤ÎÂ¸ºß¤ò¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Øtimelesz¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¡Ù¤Î¹ðÃÎ¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤â¡¢¡Ö8¿Í¤Ç¤Î³Ú¤·¤¤¤È¤³¤í¤ä´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡¢ÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤É¤¬Â¸Ê¬¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡¢³Ú¤·¤¯¤Ê¤ì¤ëÈÖÁÈ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡¤ä¤Ð¤¤¡¢ÂÔ¤Á±ó¤·¤¹¤®¤ë¡£³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤³¤³¤Ç¤â¡Ö8¿Í¡×¤ò¶¯Ä´¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¸µÂÎ°é²ñ·Ï¤é¤·¤¤¸åÇÚ¤Ö¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡¢
¸Æ¾Î¤ÎÁª¤ÓÊý¤â¼ÄÄÍ¤é¤·¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£²ÃÆþ¸å¤â¡ÖÉ÷Ëá¤µ¤ó¡×¡ÖÁï¤µ¤ó¡×¤È¡È¤µ¤óÉÕ¤±¡É¤Ç¸Æ¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ëµ÷Î¥¤òµÍ¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Îéµ·¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¸Æ¤ÓÊý¤ò´Ó¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÎò»Ë¤äÀèÇÚ¤ÎÎ©¾ì¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡£SNS¤Ç¤â¡Ö¤Þ¤À¡È¤µ¤óÉÕ¤±¡É¤Ê¤Î¤¬¿·Á¯¡×¡Ö¤½¤Î¤¦¤Á¸Æ¤ÓÊý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼þÅÎ¤È¤Ï¤Ã¤·¡¼¡Ê¶¶ËÜ¡Ë¤È3¿Í¤Î»Å»ö¤Î¤È¤¤Ï¿´¤ÎÃæ¤Ë¸¶¤µ¤ó¤ò½É¤·¤Æ¡¢²¶¤¬°ú¤Ã¤Ñ¤ë¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¡ØBAIRA¡ÙÆ±¾å¡Ë¤È¸ì¤ê¡¢ÀèÇÚ¤¬¤¤¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤âÁÇÄ¾¤Ë±Æ¶Á¤òÇ§¤á¤ë¸¬µõ¤µ¤ò¸«¤»¤ë¡£
¸Ä¿Í¤ÎÀ®¸ù¤è¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤ÎºÇÅ¬²½¤òÍ¥Àè¤¹¤ë»×¹Í¡£¤³¤Î¡Ö»ëÌî¤Î¹¤µ¡×¤¬¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ë¡Ö¾ÍèÅª¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¡×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤³¤ì¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¿·¤·¤¤¿¦¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¼ã¼ê¤¬¡Ö¤¤¤¤Ê¤êÆë¤ìÆë¤ì¤·¤¯¤·¤Ê¤¤¡×»ÑÀª¤È½Å¤Ê¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼ÄÄÍ¤Ï¡ÈÊÉ¡É¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Îéµ·¤È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ç¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¬¤é¤ì¤ë¸åÇÚ¡×¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
£»þ¤Ë¤ÏÀèÇÚ¤Ë°Õ¸«¤ò¸À¤¨¤ë
ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖÕ»¤Ó¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢µ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×ÀäÌ¯¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤í¤¦¡£¤¤¤¯¤Ä¤«°õ¾ÝÅª¤Ê¾ìÌÌ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×¤Î3¼¡¿³ºº¡§¥À¥ó¥¹¤Î¸«¤»¾ìÇÛÊ¬¤ÇµÄÏÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¾ìÌÌ¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢ÊÑ¤¨¤è¤¦¡£¤½¤ÎÊý¤¬Áá¤¤¡£»þ´Ö¤Ê¤¤¤Ç¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÄó°Æ¡£¼«¿È¤âÌ¤·Ð¸³¤ÇÂ»¤ò¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î¸úÎ¨¤òÍ¥Àè¤·¤¿¡£
¡ØÅ´ÏÓDASH¡Ù¡ÊÆü¥Æ¥ì·Ï¡Ë:¡ÖËÍ¤Ï¿·¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤ä¤êÄ¾¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¾¾Åç¤ËÄó°Æ¡£Áê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¤âÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤ÏÅÁ¤¨¤ëÍýÁÛÅª¤Ê·Á¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ø¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥Þ¥ó¡Ù¡§¥â¥Î¥Þ¥Í·Ý¿Í¤Î¥Ë¥Ã¥Á¥í¡¼¤¬µÆÃÓ¤Î¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«»÷¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤â¤ä¤Ð¤¤¤Î¤¬¤â¤¦¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤Ë¤â»÷¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È×ÖÅÙ¤»¤º¤ËÁÇÄ¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¸½Âå¤Î¿¦¾ì¤Ç¤Ï¡Ö»ØÆ³¤·¤Ë¤¯¤¤¼ã¼Ô¡×¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢¼ÄÄÍ¤Ï·É°Õ¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¤âÎ¨Ä¾¤Ë°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤ë»ÑÀª¤Ç¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¡Ö»ØÆ³¤·¤ä¤¹¤¤¸åÇÚ¡×¡Ö»ØÆ³¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¸åÇÚ¡×¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤«¤éÀèÇÚ¸åÇÚ´Ø·¸¤ÎÊÉ¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀèÇÚ¤«¤é¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈ¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
²ÃÆþ¸å¤Î´Ø·¸À¤Ë¸«¤ë¡ÈÂ¾¼Ô¤òÎ©¤Æ¤ëÎÏ¡É
ÆÃ¤Ë¡¢¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×¤«¤é¿¼¤¤´Ø¤ï¤ê¤Î¤¢¤Ã¤¿¼ÄÄÍ¤È¡¢timeleszºÇÇ¯Ä¹¤Î»ûÀ¾¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤â²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó4¼¡¿³ºº¤Ë¤Æ¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Çtimelesz¤Ë¤è¤ë¼êºî¤ê¥«¥ì¡¼¤ò¿©¤Ù¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Î¤³¤È¡£Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤ò¸«¤Æ¡¢µÆÃÓ¤¬¡Ö¤ªÁ°¤é2¿Í·»Äï¤ß¤¿¤¤¤À¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¤³¤Î½Ö´Ö¤¬¡¢º£¤â¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿Íµ¤¤Î¡Ö¤Æ¤é¤·¤Î·»Äï¡×ÃÂÀ¸¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼ÄÄÍ¤ÏInstagram¤Ç»ûÀ¾¤ÈÏÓ¤òÁÈ¤ó¤À¼Ì¿¿¤Ë¡Ö#¹ñÌ±¤Î¸µ¥«¥ì¡¡#¤ª¤ì¤â¤½¤ó¤Ê¤ó¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£»ûÀ¾¤ÎÊñÍÆÎÏ¤òÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÈÜ¶þ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÂÐÅù¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤ò°Ý»ý¡£»ûÀ¾¤â¼ÄÄÍ¤ò¤«¤ï¤¤¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ê¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤Æ¡¢¤µ¤êµ¤¤Ê¤¯Áê¼ê¤òÎ©¤Æ¤ëÅê¹Æ¤À¡Ê¼ÄÄÍÂçµ±Instagram¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤è¤ê¡Ë
10ºÐ¶á¤¯Ç¯Îð¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ä¡¢»ûÀ¾¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ10Ç¯°Ê¾å¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸À¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢2¿Í¤È¤â¤Ë¿Í´ÖÎÏ¤Î¹â¤µ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡ÖÂ¾¼Ô¤òÎ©¤Æ¤ëÎÏ¡×¤Ï¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹µá¤á¤é¤ì¤ë
¼ÄÄÍ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢½¾Íè¤Î¡Ö¸åÇÚ¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¾ï¼±¤È¤Ï°ã¤¦¡¢¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Îºß¤êÊý¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
Îò»Ë¤Ø¤Î·É°Õ¤òËº¤ì¤º¡¢¾ï¤Ë¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ò°Õ¼±¤·¡¢¤Ç¤â¸À¤¦¤Ù¤¤È¤¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê°Õ¸«¤ò¸À¤¦¡£¤³¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤Ï¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤«¤é¤â¡Ö¤³¤Î»Ò¤È¤Ê¤é°ì½ï¤Ë»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤ëÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÄÄÍ¤ÎÈ¯¸À¤ò¸«¤ë¤È¡Ö²ÈÂ²¡×¡Ö8¿Í¡×¡Öµ¯ÇúºÞ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÂ¿ÍÑ¤·¡¢¾ï¤Ë¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½¸ÃÄ¤ò¼ç¸ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï·×»»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤³¤È¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤ëÈà¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬É½¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£
X¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤·¤Î¤Ï¡¢¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤âÍß¤·¤¤¡×¡Ö²ñ¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÂ¨ÀïÎÏ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ò¸«¤«¤±¤ë¤¬¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤Çµ±¤±¤ë¿Íºà¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÈ¿¶Á¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£
Õ»¤Ó¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤Ç¤â·É°Õ¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê´Ø·¸À¤³¤½¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
