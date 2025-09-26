元AKB48本田仁美、胸元パックリ開いたトップスから“意外なボリューム感”…大人な魅力に「おかしくなりそう」【PHOTO】

元AKB48で、現在はガールズグループSAY MY NAMEのリーダーを務める本田仁美が、意外なスタイルを披露した。

【写真】本田仁美、胸元ゆるめで“意外なボリューム感”

本田は最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

公開された写真には、チューブトップのトップスを着用し、洗練された雰囲気を漂わせる本田の姿が収められている。胸元が大きく開いたデザインとタイトなシルエットからは、意外なボリューム感が際立ち、大人びた表情と相まって視線を奪った。

この投稿を見たファンからは「まじで美しい」「ため息しか出ない」「成熟した」「キューティーセクシー」「頭おかしくなりそう」といったコメントが寄せられている。

（写真＝本田仁美Instagram）

なお、本田は10月1日21時から放送される日本テレビ系『上田と女が吠える夜』2時間SPに出演する予定だ。

◇本田仁美 プロフィール

2001年10月6日生まれ。2014年に「AKB48 Team8 全国一斉オーディション」に栃木県代表として合格し、AKB48に加入。2018年に日韓合同オーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、最終順位9位でIZ*ONEメンバーとしてデビューを果たした。その後、2021年にIZ*ONEの2年6カ月の活動が終了し、AKB48との活動を再開。2024年にAKB48を卒業し、同年10月に元東方神起のジェジュンがプロデュースするガールズグループSAY MY NAMEのリーダーとして、韓国で再デビューした。