◇ナ・リーグ ドジャース8―0ダイヤモンドバックス（2025年9月25日 フェニックス）

ドジャースの山本由伸投手（27）が25日（日本時間26日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に先発。勝てば4年連続地区優勝が決まる大一番で6回4安打無失点と力投し、日本選手7人目となるシーズン200奪三振を達成。今季12勝目を挙げ、チームを地区4連覇に導いた。

地区優勝を飾り、山本は「皆で成し遂げたことなのですごくうれしく思いますし、残り1カ月、このメンバーで出来るように頑張りたいです」とシャンパンファイトでびしょ濡れになった姿で笑みを浮かべた。

そして、優勝がかかった大一番で好投し「落ち着いて試合に入れたと思いますし、点差が離れた後もしっかり集中して投げられた」と振り返った。

今季は開幕からチームで唯一、先発ローテーションを守り抜き「1年体調良くいけたので良かったと思いますし、去年は（ケガで）間が抜けてしまった分、1年戦力としてプレーできて良かった。チームがこういった結果につながって良かったです」と胸を張った。

そして、間もなく始まるポストシーズンに向けて「とにかく勝つだけなので全力で頑張りたいです」と意気込んだ。