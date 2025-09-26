ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¡¢4·îÃÂÀ¸¤ÎÄ¹½÷¤Ë¤â´¶¼Õ¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹8¡½0¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯9·î25Æü¡¡¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£2ÂÇÀÊËÞÂà¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Âè3ÂÇÀÊ¤Ç4»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤È¤Ê¤ë¼«¸ÊºÇÂ¿¥¿¥¤54¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢2Ç¯Ï¢Â³3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó100ÂÇÅÀ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤Ï6²ó4°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Çº£µ¨12¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤Æ²÷¾¡¤·¡¢ÅêÂÇ¤ÎÃì¤Î³èÌö¤Ç4Ç¯Ï¢Â³ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ï¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢ÂçÃ«¡¢»³ËÜ¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤é¤¬ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Î´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬2È¯¡¢¥Ñ¥Ø¥¹¡¢ÂçÃ«¤È4È¯¤¬Èô¤Ó½Ð¤·11°ÂÂÇ8ÆÀÅÀ¤ÈÂÇÀþ¤¬ÇúÈ¯¡£Åê¼ê¿Ø¤â»³ËÜ¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¡¢¥¯¥ì¥¤¥ó¡¢¥Ð¥ó¥À¤È4Åê¼ê¤Î¥ê¥ì¡¼¤ÇÁê¼êÂÇÀþ¤ËÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤º¡¢ÅêÂÇ¤Ç°µÅÝ¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢ÂçÃ«¤Ï»³ËÜ¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ÎÎó¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢¾Ð´é¡£¤µ¤é¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¾å¤ÇÃÏ¶èÍ¥¾¡¤òµÇ°¤¹¤ëT¥·¥ã¥Ä¤ËÃåÂØ¤¨¤ÆÃç´Ö¤È´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤¬³«»Ï¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤Î¸ÀÍÕ¤ò¹æÎá¤Ë¥´¡¼¥°¥ë¤ò¤«¤±¤¿ÂçÃ«¤ä»³ËÜ¤¬¾Ð´é¤Ç¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ò¤«¤±¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ÈÃæ¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¥¿¥¤54¹æ¤òÊü¤ÁÆóÅáÎ®¤È¤·¤ÆÌöÆ°¤·¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢¥Ê¥¤¥ó¤«¤é¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ä¥Ó¡¼¥ë¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡ÖMVP¡×¥³¡¼¥ë¤Ç½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¡£ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥Ó¡¼¥ë480ËÜ¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó216ËÜ¤ÏÌó40Ê¬¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËË¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÂçÃ«¤Ï¡Ö¤³¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ÀÀè¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤ó¤ÇÌÀÆü¹Ô¤³¤¦¤Þ¤¿´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î54¹æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÂÇÀÊ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Á°¤ÎÂÇÀÊ¤Ï¡Ê1»àËþÎÝ¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡Ë¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ÇÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤«¼è¤êÊÖ¤»¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ³ÊÅª¤ËÆóÅáÎ®Éüµ¢¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¡£º£Ç¯4·î¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Âè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¡¢¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤é²ÈÂ²¤ÎÂ¸ºß¤âÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²ÈÂ²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤â¤Á¤í¤óµå¾ì°Ê³°¤ÎÌÌ¤Ç¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡£µå¾ì¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Õ¥£¡¼¥ë¥É³°¤Ç¤â»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦¾¯¤·¤Ç¤¹¤±¤ÉÎ¢Êý¤Î¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È²ÈÂ²¡¢¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â2Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤òÊû¤²¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£