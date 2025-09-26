◆米大リーグ ダイヤモンドバックス０―８ドジャース（２５日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャースが２５日（日本時間２６日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に勝って、３試合を残して４年連続となる地区優勝を決めた。大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）はともに加入から２年連続で地区優勝。佐々木朗希投手（２３）も苦しみながら加入１年目で初の歓喜を味わった。ドジャースは３０日（同１０月１日）に開幕するワイルドカードシリーズからポストシーズンがスタート。球団史上初となる２年連続ワールドシリーズ制覇を狙う戦いに挑む。

Ｖ決定試合で６回４安打０封と快投し１２勝目（８敗）を手にした山本は「みんなで成し遂げたこと。すごくうれしく思う。あと１か月、またみんなで頑張りたい」。この日の投球については「落ち着いて試合に入れた。点差が離れた後も集中して投げられた」と話すと、シーズンを振り返った「１年、体調良くいけた。去年は間を抜けてしまった。今年は１年、チームの戦力としてできた。とにかく勝つだけ。全力で頑張りたい」とワールドシリーズ連覇を見据えた。

オリックス時代の２１年から３年連続優勝を経験し、ドジャース加入後も２年連続地区優勝。「１人５連覇」となった山本は、今季チーム内で大きく成長した１人だ。昨季は右肩の故障で約３か月間の離脱を強いられて７勝に終わったが、今季はチーム内で唯一先発ローテを守り抜いて２ケタ勝利もつかんだ。シーズン途中からロバーツ監督も自然に「エース」と呼ぶようになった。

２年目にして開幕投手を託された今季。すべてが順調だったわけではない。７月７日の敵地・ブルワーズ戦ではまさかの１回持たず４安打５失点でＫＯ。５失点以上した試合も４度あった。だが、どんな状況に追い込まれても自分の進んできた道を信じ、強い信念を持って突き進んできたからこそ、何試合も続けて崩れることはなかった。９月６日の敵地・オリオールズ戦はノーヒットノーランまであと１アウト。最後の最後に本塁打を浴びて大記録こそ逃したが、サイ・ヤング賞候補に名前が挙がるだけの好投を見せたことには間違いない。

ポストシーズンでも先発の中心としてチームを支えていくことが期待される右腕。昨季のポストシーズンでも２勝２敗で迎えた地区シリーズ第５戦の本拠地・パドレス戦で５回２安打無失点の好投を見せ、ワールドシリーズ第２戦の本拠地・ヤンキース戦でも７回途中１安打１失点だった。

世界でたった一人だけ、日本シリーズ、ワールドシリーズ、プレミア１２、オリンピック、ＷＢＣと「５冠」をすでに手にしている山本。今季も地区優勝だけでなく、２年連続ワールドシリーズ制覇を狙っている。