◆米大リーグ ダイヤモンドバックス０―８ドジャース（２５日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャースが２５日（日本時間２６日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に勝って、３試合を残して４年連続となる地区優勝を決めた。大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）はともに加入から２年連続で地区優勝。佐々木朗希投手（２３）も苦しみながら加入１年目で初の歓喜を味わった。ドジャースは３０日（同１０月１日）に開幕するワイルドカードシリーズからポストシーズンがスタート。球団史上初となる２年連続ワールドシリーズ制覇を狙う戦いに挑む。

敵地でのシャンパンファイトを行った大谷は「みんなここを目指してやってきた。この先あと３回ある」と世界一連覇に意欲を見せた。ドジャースで二刀流としての初のシーズン「ちょっと出遅れはしましたけど、これから先に合わせてやってきたつもり。どう進んでいくか分からないが、自分の仕事を一人一人がやっていければ」とポストシーズンでの二刀流を見据えていた。

３月に東京ドームで迎えた今季。６月からはリハビリ登板を試合で行うという異例の形で二刀流復帰を果たし、投打でチームの中心となり、ドジャースの４年連続地区優勝に大きく貢献した。ここまでは欠場した試合が３試合だけで、１５６試合出場はチーム最多。ＭＶＰ級の活躍でチームを引っ張った。

２４年２月には真美子夫人との結婚を発表。昨年１１月のパレードにはそろって愛犬のデコピンを抱いて参加した。そして今年４月には第１子の長女が誕生。結婚して優勝、パパになって優勝と、公私で恵まれた２年となっている。