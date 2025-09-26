Snow Manの宮舘涼太（32）が25日に放送されたTBS系「ニンゲン観察バラエティ モニタリング」（木曜後8・00）に出演。国民的スターとのゴルフを振り返った。

「平野レミ直伝レシピを突然学校で振る舞ったら…」の企画に映画「火喰鳥を、喰う」（監督本木克英、10月3日公開）で共演する女優の山下美月と出演した宮舘。コストコで食料を調達した際に「ゴルフボールとかありますよ」と驚いた。

ゴルフについては「たまにやったりしますけど」と口にすると、スタッフから「どういう方と？」とラウンドを回るメンバーを聞かれた。これに「まぁ…それこそ木村拓哉さんと」と事務所の先輩の名前を挙げた。

また「メンバーで言うと向井（康二）。WEST.の濱田（崇裕）くんとか」と明かした。さらにスタッフから「木村さんと回ってみてどうだったんですか？」と感想を求められた。

この質問には「ゴルフどころじゃない」と緊張したことを振り返った。それでも「教えてくださいました。いろいろ。スタンスとか、打ち方とか」とゴルフの打ち方を指南されたと振り返った。

山下が「凄いですね。想像できないです。木村さんとなんて」と衝撃を受けると、宮舘も「僕もそんな人生があるとは思ってませんでしたね」と伝えて笑いを誘った。