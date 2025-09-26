『ファイナル・デスティネーション』最新作『ファイナル・デッドブラッド』が、ファンの要望に応えて2025年10月10日より緊急劇場公開されることがわかった。ワーナー ブラザース ジャパンが発表した。

予知夢によって大事故を回避した若者たちが、逃れられない“死の連鎖”に巻き込まれていく大ヒットホラーシリーズの第6弾。本国では2025年5月に劇場公開されると、過去作から2~3倍もの興行収入を叩き出す大好評パフォーマンスに。大ヒットを受けて、さらなる続編も始動するほどの成功を収めた。

© 2025 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND DOMAIN PICTURES, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

8月にはブルーレイ＋ DVDセット発売、DVDレンタル開始（10月22日予定）が報じられたことで、日本では公開見送りになったと話題に。日本公開を待望する多くのファンの熱い声を受け、R18+指定として劇場公開となる運びになった。

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

死が迫っている……。大学生ステファニーは、何度も繰り返される悪夢に苛まれていた。夢に現れるのは、自分と家族たちが悲惨な死を遂げるというもの。“ただの夢”ではないと感じた彼女は、唯一の手がかりとなる人物を探しに故郷へと向かう。たどり着いたのは、50年以上も秘められてきた“死の連鎖”のはじまりだった。観る者の予想を裏切って、360度で次々と迫る死亡フラグの数々。過去と現在が交錯する中、ステファニーは死の運命から脱出し、生き残ることが出来るのか。

上映劇場は本記事時点で以下の通り。詳細は各劇場のWebサイトにて。

【北海道】 ローソン・ユナイテッドシネマ札幌

【東京】 109シネマズプレミアム新宿、シネ・リーブル池袋

【神奈川】 109シネマズ川崎

【愛知】 109シネマズ名古屋

【大阪】 テアトル梅田

【兵庫】 シネ・リーブル神戸

【福岡】 ユナイテッド・シネマキャナルシティ13

【沖縄】 シネマQ

なお、配給のワーナー・ブラザース ジャパンは2026年に米ワーナー洋画作品の国内配給事業を解体する。本作はその最後期のうちの一作となる。『ファイナル・デッドブラッド』は2025年10月10日より緊急劇場公開。