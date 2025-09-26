事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（33）が25日までにX（旧ツイッター）を更新。日本の電車内の優先席で生配信行為をしているとみられる外国人男性が、注意した日本人とみられる高齢男性に反発し、暴行を加えているように見える切り抜き動画が拡散している件について、私見を述べた。

この動画はSNS上などに拡散しており、電車内の、高齢者ら向けの優先席に座り、そこで生配信をしているとみられる外国人男性に対し、白髪の日本人とみられる高齢男性が複数回注意したところ、外国人男性が抵抗して押しのけ、高齢男性がよろけて椅子にもたれかかる様子などが映っている。その後、外国人男性は英語で何か話しながら背中を向けた高齢男性を背後からさらに手で強くプッシュする暴行を加えており、高齢男性は突き飛ばされるように前のめりに椅子にぶつかってしまっている。

また、これより少し長い切り抜き動画も出回っており、その動画では冒頭で高齢男性が外国人男性の体に触れたり、頭部付近を押すようにしながら生配信行為を注意しているように見える様子も映っている。そのためネット上ではどちらが先に手を出したのか、という問題についての意見も書き込まれている。

猪狩は、この件を伝えたネット記事を添付。「電車の優先席で生配信←最悪 注意した老人に暴行←超最悪 こういう人は一生アカウント持てないようにして欲しいですし、重大事故を起こしたり怪我人が出てからでは遅いので、日本出入り禁止にしていただきたいです」とつづった。