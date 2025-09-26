全長4mのトヨタ斬新「“ちいさな”FRスポーツカー」！ めちゃ楽しそうな“6速MT”も搭載！ しかも“4人乗り”で実用的な本格「小型クーペ」ファン待望の「S-FR」とは！

全長4mのトヨタ斬新「FRスポーツカー」！

2025年10月30日から11月9日にかけ、国内最大のモーターショー「JAPAN MOBILITY SHOW（ジャパンモビリティショー）2025」が開催されます。

過去のモーターショー同様に、今年もさまざまなコンセプトカーの展示が行われ、来場者の注目を集めることでしょう。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ斬新「“ちいさな”FRスポーツカー」です！（32枚）

今回は、2015年に開催された「第45回 東京モーターショー」にトヨタが出展して話題を呼んだコンセプトカー「S-FR」について、改めて振り返ります。

全長4mのトヨタ斬新「FRスポーツカー」！（画像はS-FRレーシングコンセプト）

S-FRは、コンパクトなボディに本格的な走りのDNAを秘めた、FRレイアウト（後輪駆動）を採用するライトウェイトスポーツカーのコンセプトモデルです。

当時トヨタは同車について「日常の足として使う中にも、走る楽しさを求めた」と発表しており、エントリーモデルらしいシンプルさを持ちながら、爽快な走りと日常の使い勝手を両立させたスポーツカーに仕上がっていました。

エクステリアデザインは、大きなグリルと吊り上がったヘッドライト、やや長めのノーズが印象的。

ボディサイズは全長3990mm×全幅1695mm×全高1320mmとコンパクトながら、レイアウトの工夫により大人4人が乗車できるという優れた設計を実現しています。

走行時の快適さもしっかり考慮され、最適な前後重量配分とサスペンション調整により、コーナリング性能と快適性のバランスが追求されていました。

搭載されたパワーユニットの詳細は明らかにされませんでしたが、トランスミッションには6速MTを採用。

軽量かつコンパクトなボディと本格的なFRレイアウトという構成から、たとえ実用的な出力のエンジンだったとしても、ライトウェイトスポーツカーらしいキビキビとした走りを十分に楽しめたと想像されます。

※ ※ ※

このS-FRは発表直後から市販化を望む声が多く上がり、トヨタ側も前向きな姿勢を見せていましたが、残念ながら既存のFRスポーツカー「86」と競合することなどの理由から開発は中断したといわれ、現在まで市販化は実現していません。

しかし、2023年に開催された「ジャパンモビリティショー2023」では、トヨタグループのダイハツがS-FRと似たコンセプトを持つコンパクトFRスポーツカー「ビジョン コペン」を発表し、期待を抱かせる展開がありました。

また、かつて競合が懸念された86も、現行の「GR86」では排気量を2400ccに拡大し、S-FRとは異なるセグメントへと進化しているため、棲み分けが明確に分かれました。

このことから、ジャパンモビリティショー2025ではトヨタが再びライトウェイトスポーツのDNAを受け継いだモデルをコンセプトカーとして提案してくれるのか、ファンは期待を持って注目しているのです。