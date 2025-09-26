真っ白な限定車を、5台のみ販売

マセラティ ジャパンは、ミドルサイズSUV『グレカーレ』の特別仕様車『グレカーレ・ビアンコ・ノビレ』を発表した。

【画像】白は純粋さや気品、無垢の象徴 マセラティ・グレカーレ・ビアンコ・ノビレ 全2枚

『グレカーレ・ビアンコ・ノビレ』は、『グレカーレ』および『グレカーレ・モデナ』をベースに、エクステリアからインテリアまでをホワイトで統一した特別仕様車。



マセラティ・グレカーレの特別仕様車『グレカーレ・ビアンコ・ノビレ』。 マセラティ

『高貴な白』を意味するボディカラーと、アイボリーホワイト『ギアッチョ』のインテリアを組み合わせている。

グレカーレ・ベースは1台、グレカーレ・モデナをベースにした車両が4台の合計5台が提供される。パノラマサンルーフや20インチ・エテレ鍛造ホイール（サマータイヤ）、スマートパック（フロントシートベンチレーション、リアシートヒーター）といった多彩なオプションを装備しながらも、価格はグレカーレ・ベースが1160万円（ベースよりマイナス28万円）、グレカーレ・モデナ・ベースが 1221万円（同じくマイナス13万円）と、通常よりも抑えた価格設定を実現している。

両モデルとも、10月以降順次出荷を開始予定だ。