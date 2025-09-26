◇ナ・リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（2025年9月25日 フェニックス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が25日（日本時間26日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場。2打席凡退して迎えた第3打席で4試合ぶりの一発となる自己最多タイ54号2ランを放ち、2年連続3度目となるシーズン100打点に到達した。山本由伸投手（27）は6回4安打無失点で今季12勝目を挙げて快勝し、投打の柱の活躍で4年連続地区優勝を決めた。試合後はクラブハウスでシャンパンファイトを行い、大谷、山本、佐々木朗希投手（23）らが地区優勝の喜びを分かち合った。

この日はフリーマンが2発、パヘス、大谷と4発が飛び出し11安打8得点と打線が爆発。投手陣も山本、スコット、クレイン、バンダと4投手のリレーで相手打線に得点を許さず、投打で圧倒した。試合後、大谷は山本とハイタッチの列に加わって、笑顔。さらにグラウンド上で地区優勝を記念するTシャツに着替えて仲間と喜びを分かち合った。

その後、クラブハウスに移動し、シャンパンファイトが開始。デーブ・ロバーツ監督の「おめでとう」の言葉を号令にゴーグルをかけた大谷や山本が笑顔でシャンパンをかけあった。

シャンパンファイト中、自己最多タイ54号を放ち二刀流として躍動した大谷は、ナインからシャンパンやビールをかけられながら「MVP」コールで祝福された。

取材に応じた大谷は「ここを目指して頑張ってきたので、最後しっかり決められたので良かった。まだ先はありますけど、みんなで楽しんで明日行こうまた頑張りたいと思います」と話した。

この日の54号については「あの打席は良かったです。前の打席は（1死満塁で空振り三振）いいところで打てなかったので、何とか取り返せて良かった」と振り返った。