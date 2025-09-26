＜大相撲九月場所＞◇十二日目◇25日◇東京・両国国技館

【映像】カメラが捉えた“ルンルン”の大の里

新三役期待の新鋭である３敗の小結・安青錦（安治川）が、ここまで無敗と好調だった横綱・豊昇龍（立浪）を二場所連続で撃破して優勝争いは混沌となった。直後、安青錦の値千金の白星に館内が沸く中、土俵下でカメラが偶然捉えた横綱・大の里のリアクションに「大の里がルンルンしてる」「スイッチ入った」「面白くなってきた」などファンが注目、興奮する一幕があった。

新三役で臨む今場所も十日目に勝ち越しを決めるなど勢いとどまらない安青錦は十二日目、先場所史上最速で初金星を獲得した際の相手である豊昇龍と対決した。立ち合い低い姿勢で当たると、張ってくる豊昇龍を突き放して土俵際まで追い詰め、すかさず左下手を取る速攻相撲。目まぐるしい攻めに今場所無敗で絶好調の豊昇龍も対応できず、最後は鮮やかな切り返しで安青錦が横綱を裏返した。衝撃的な番狂わせに館内大興奮、座布団が舞った。切り返しで勝った安青錦は9勝目。敗れた豊昇龍は今場所初黒星となる1敗目を喫した。

無敗の横綱を引きずり下ろす値千金の白星に館内のボルテージは高まる。そんな中、中継カメラが偶然、土俵下で戦況を見守っていた大の里の様子を映し出す。

勝敗が決した瞬間、口をギュッと結んだ大の里は、土俵に向かって一礼。さらに天井を見上げるように視線を送ると、くるっと体を返して花道を小走りで下がっていった。しかしその際、大の里の体は弾むように揺れており、その様子にファンが注目。「大の里がルンルンしてる」「スイッチ入った」といった指摘に加え、「面白くなってきた」「目が離せなくなってきた」といった興奮の声も寄せられていた。

安青錦の１勝は賜杯の行方にも大きな意味を持つ。これまで独走していた豊昇龍に土がついたことで、１敗で東西の横綱が並んだ。さらに２敗に大関・琴櫻を撃破した好調の前頭七枚目・隆の勝（常盤山）、３敗に小結・安青錦（安治川）をはじめ、正代と竜電も並ぶ混戦模様。大の里のリアクションは、生き残りをかけた残り３日間に向けたものと思われる。いよいよあと３日、今場所の賜杯を手にするのはどの力士か、アツい取組に期待したい。（ABEMA／大相撲チャンネル）