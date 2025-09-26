¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦º£ÅÄÈþºù¡ÖºÂÄ¹¤È¤·¤ÆÌÏº÷¤·¤¿£±Ç¯¡¢º£¤Ï¿´À²¤ì¤ä¤«¤Ë¡£¤Î¤Ö¤È¿ó¤ÎÉ×ÉØ´Ø·¸¤ÏÁÇÅ¨¡£°¦¤È»×¤¤¤ä¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
º£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿Íµ¤¼Ô¡¦¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤È¡¢ºÊ¡¦Äª¤µ¤ó¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿Êª¸ì¤Ç¤¹¡£¡ãÌø°æ¤Î¤Ö¡ä¤òº£ÅÄ¤µ¤ó¡¢¡ãÌø°æ¿ó¡ä¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¿ó¤È¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ö¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡££¸·î²¼½Ü¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿º£ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§ÉØ¿Í¸øÏÀ.jpÊÔ½¸Éô¡Ë
【写真】控えめだったが華やかで魅力的な登美子
¿´¤¬À²¤ì¤ä¤«¤Ë
2024年9月に高知ロケで北村有起哉さんと一緒にクランクイン。1年の撮影を終え、2025年8月にクランクアップした
ºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï£±²ó¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥«¥Ã¥È¡×¤¬¤«¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Û¤Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£1Ç¯´Ö¸½¾ì¤Ç³§¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´°Á´¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»£¤ê½ª¤ï¤Ã¤¿Ã£À®´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤«¤é¡Ö¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¡×¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£½ª¤ï¤Ã¤¿¼Â´¶¤È¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¤¤¤Ã¤¿¤ê¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿´¤ÏÀ²¤ì¤ä¤«¤Ç¤¹¡£
»£±ÆÃæ¤Ï¡ÖÄ¹¤¤¤Ê¤¢¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¡£¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡££±Ç¯´ÖÆ±¤¸Ìò¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ï¡¢º£¸å¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Ä«¥É¥é¤ò´°Áö¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¤À¤±¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¸½¾ì¤òÎ¥¤ì¤Æ°ã¤¦¤ª»Å»ö¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·³¹ñ¾¯½÷¤ò±é¤¸¤Æ
¡ã¤Î¤Ö¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¤Î¶µ»Õ¤È¤Ê¤ê¡¢Àï»þÃæ¤Ï·³¹ñ¶µ°é¤Ë·È¤ï¤ë¡£Ä«ÅÄ²È¤ÎÀÐ¹©¡¦¹ë¤¬½ÐÀ¬¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÀïÃÏ¤Ø¤ÎÊç¶â³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ö°¦¹ñ¤Î´Õ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£Àï¸å¤Ï¼Ò²ñ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬µÕÅ¾¡£ÀïÁèÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ³ëÆ£¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î¥Ò¥í¥¤¥óÁü¤À¡ä
Åö»þ¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤Î¶õµ¤´¶¤È¤·¤Æ¡¢ÀïÁèÈ¿ÂÐ¤òÂç¤¤¯·Ç¤²¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿»þÂå¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤Î¤Ö¤Ï¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¡¢·³¹ñ¼çµÁ¤ò¿®¤¸¡¢»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¸å¤Ë¤Î¤Ö¤â¤½¤Î¹Í¤¨¤Ï´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤Èµ¤¤Å¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»£±Æ¤Î»þ¤Ï»ä¼«¿È¤âÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¸½Âå¤ËÀ¸¤¤ë¡¢º£¤Î»ä¤Î¿´¶¤È¤Î¤Ö¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Î¤Ö¤È¤·¤Æ¤â¼«¿È¤ÎÃæ¤Ë³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¶µ»Õ¤È¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë·³¹ñ¼çµÁ¤òÀâ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»þ¤Î´é¤È¡¢°ì¿Í¤Î»Ð¤È¤·¤Æ¶ì¤·¤àËå¤ò»×¤¤¤ä¤ë»þ¤Î´é¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤ä¿´¤ÎÍÉ¤é¤®¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âº·É¤·¤¢¤¨¤ë´Ø·¸
¡ã¿Ò¾ï¾®³Ø¹»»þÂå¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ö¤È¿ó¤À¤¬¡¢£²¿Í¤¬·ë¤Ð¤ì¤¿¤Î¤ÏÀïÁè¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¤Î¤Ö¤¬µÄ°÷Èë½ñ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¾åµþ¤·¤¿Âè17½µ¡£¥É¥é¥Þ¤¬¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¡£¤Î¤Ö¤Ï¿ó¤ÎÌ¡²è¤ÎºÍÇ½¤ò¿®¤¸¤ÆÎå¤Þ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡ä
(『あんぱん』/(c)NHK)
¤Î¤Ö¤È¿ó¤Ï¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¤ò»×¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¡¢¤¹¤´¤¯°¦¤¬Âç¤¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤¿¤Á¡£¥Ï¥Á¥¥ó¡ÊÅÚº´¤³¤È¤Ð¤Ç²÷³è¤Ê½÷À¡Ë¤È¤¿¤Ã¤¹¤¤¤¬¤¡¤Ê¡Ê¼å¡¹¤·¤¤¡ËÀ³Ê¤Ç¡¢¤¹¤ì°ã¤¦½Ö´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ÏÇ§¤á¹ç¤Ã¤ÆÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¸ß¤¤¤ò»×¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤â¤³¤ÎÀè·ëº§¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ª¸ß¤¤Âº·É¤·¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Âº·É¤·¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ö¤È¿ó¤Ï¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¡£·ëº§À¸³è¤Ë¸Â¤é¤º¡¢»ä¤âÃ¯¤«¤Ë°¦¤È»×¤¤¤ä¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤Î¤Ö¤ÎºÇ½é¤Î·ëº§¤Ï¼¡Ïº¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¿ó¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«·ë¤Ð¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿ó¤È·ëº§¸å¡¢¿ó¤¬¤Î¤Ö¤Ë¼«Èñ½ÐÈÇ¤Î»í½¸¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¥¥å¥ó¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ó¤Ê¤ê¤Ë¹Í¤¨¤ÆÂ£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤¬»í½¸¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤â¤·£±ºýÂ£¤é¤ì¤¿¤é¤¹¤´¤¯¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï¤ª¼ê»æ¤ÈÆ±¤¸¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÆÃÊÌ´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ëµß¤ï¤ì¤¿
¡ã¿ó¤ÏÌ¡²è²È¤È¤·¤Æ¤ÏÂåÉ½ºî¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºî»ì¤äÉñÂæÈþ½Ñ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤ÇÀ¤´Ö¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£°ìÊý¡¢¤Î¤Ö¤Ï¡¢¹âÃÎ½Ð¿È¤ÎµÄ°÷¡¦¿ÅÅ´»Ò¤ÎÈë½ñ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¹Í¤¨Êý¤Î°ã¤¤¤«¤éµÄ°÷Èë½ñ¤ò¼¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯¤â¡¢´ûº§¼Ô¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤ë½÷À¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¡¢µï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Âà¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£»Ò¤É¤â¤â¼ø¤«¤é¤º¡Ö²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦³ëÆ£¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡ä
(『あんぱん』/(c)NHK)
¤Î¤Ö¤È¿ó¤Î´Ø·¸¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤Î¤Ö¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¿»×¤¤¤ò¿ó¤ËÅÇ¤½Ð¤¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¤Î¤Ö¤Á¤ã¤ó¤ÇºÇ¹â¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦¿ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Î¤Ö¤ÏËÜÅö¤Ëµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¤Î¤Ö¤ÏÀ¸¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¿ó¤Î¤½¤Ð¤¬¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ó¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥Á¥¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Áö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ö¤¬¡¢À®Ä¹¤¹¤ë¤È½ù¡¹¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤¿ÉôÊ¬¤¬¤Î¤Ö¤é¤·¤µ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÊÑ²½¤ò¤É¤¦¤Ä¤±¤ë¤Î¤«¤ÏÇº¤ó¤ÀÉôÊ¬¡£ÍÄ¤¤¤³¤í¤ÏÀµµÁ´¶¤«¤é¿ó¤ò¤«¤Ð¤Ã¤Æ´äÃË¤¯¤ó¤ò²¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢°ìÊâÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¤Î¤Ö¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¿ó¤µ¤ó¤¬³ëÆ£¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤ÆÀÎ¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤¿¤Î¤Ö¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Çº¤ó¤À¤ê¡¢¿´¤¬À²¤ì¤¿¤ê¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÊÑ²½¤¬É½¤Ë½Ð¤ä¤¹¤¤»Ò¤À¤È¹Í¤¨¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÐÈþ»Ò¤¬Âç¹¥¤
¡ã¿ó¤ÎÊì¿Æ¤Ç¡¢ËÛÊü¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¸ÀÆ°¤Ç¼þ°Ï¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤¿¤Î¤¬ÅÐÈþ»Ò¡Ê¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ë¤À¡£¤Î¤Ö¤È¤Ï¹Í¤¨¤Î°ã¤¤¤«¤é¸À¤¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¿ó¤È¤Î·ëº§¸å¤Ï¡¢¤Î¤Ö¤¬ÅÐÈþ»Ò¤ËÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤ê¡¢¤ªÃã¤ò½¬¤Ã¤¿¤ê¤È¹Í¤¨¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ì¤ÉÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤Ë¡ä
¤Î¤Ö¤Ï¿ó¤ËÌ¡²è¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Ë¤«¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò½ñ¤¤¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âÅÐÈþ»Ò¤Ï¡¢½÷À¤Ï²ÈÄí¤ËÆþ¤ê¡¢ÃËÀ¤Ï²ÈÄí¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤ª¶â¤ò²Ô¤°¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤ÏÂ¿Ê¬¡¢ÅÐÈþ»Ò¤Î¹Í¤¨¤ÎÊý¤¬°ìÈÌÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸½÷À¤È¤·¤Æ¡¢ÅÐÈþ»Ò¤Î¸ÀÆ°¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤Î¤Ö¤Ï¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿ó¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ÅÐÈþ»Ò¤È¤Ï¹Í¤¨¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤É¤³¤«¤ÇÂº·É¤·¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤ª¸ß¤¤¤ÎÏÃ¤ËÊ¹¤¯¼ª¤ò»ý¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢²ñ¤¤¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Î¤Ö¤ÏÅÐÈþ»Ò¤Î¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¤Î¶¯¤µ¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¿ó¤µ¤ó¤¬½ù¡¹¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¿¤é¡¢ÅÐÈþ»Ò¤µ¤ó¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐÈþ»Ò¤µ¤ó¤ÏÉ½¤Ç¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ó¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤Î¤Ö¤ÈÆ±¤¸¡£¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÎÊýË¡¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»÷¤¿¼ÔÆ±»Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÐÈþ»Ò¤Ï¤¹¤´¤¯¥¥Ä¤¯¸«¤¨¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê»Ñ¤äÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤¬¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£¤¤¤¤Ê¤êÅÐ¾ì¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È»×¤¦¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£½÷À¤È¤·¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾¾Åè¤µ¤ó¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤Ìò¡£Âç¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
ËÌÂ¼¾¢³¤¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ
¡ã¿óÌò¤ò±é¤¸¤ëËÌÂ¼¾¢³¤¤È¤Ï¡¢±Ç²è¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶¦±éºî¤¬Â¿¤¤¡£¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç£¶ÅÙÌÜ¤Î¶¦±é¤Ë¤Ê¤ë¡ä
ËÌÂ¼¤µ¤ó¤È¤Ï¶¦±éºî¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÎ¤ÎÎø¿ÍÌò¤Ê¤Éµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¤ÏÉ×ÉØÌò¤Ç¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿ËÌÂ¼¤µ¤ó¤È¤Ï°ã¤¦½Ö´Ö¤â¤¿¤¯¤µ¤óÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¿»ö¤â¥¯¡¼¥ë¤ËÐíâ×¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°Õ³°¤È¤Ò¤ç¤¦¤¤ó¼Ô¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(『あんぱん』/(c)NHK)
£±Ç¯´Ö¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Æñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢ËÌÂ¼¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¯¤è¤¯¼þ¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Æ¤â¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Ç¡¢ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«ÌÏº÷¤·¤¿£±Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ï2021Ç¯¤ËÄ«¥É¥é¤Î¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡Ù¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÄÌ¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë´ü´Ö¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¾¯¤·´Ö¤¬¤¢¤¯»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìá¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤È·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬½Ð±é¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¡×¤ÊÊý¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¤Û¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¶õµ¤¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÂ¼¤µ¤ó¤Ï¤º¤Ã¤ÈÁ°¼¼¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢»ä¤â¸åÈ¾¤Ï¤º¤Ã¤ÈÁ°¼¼¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°¼¼¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª´é¤¬¾ï¤Ë¸«¤¨¤ë¡£Ãë¤ÎºÆÊüÁ÷¤ò°ì½ï¤Ë¸«¤¿¤ê¡¢¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡£Á°¼¼¤Î¶õµ¤´¶¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£
£±Ç¯´Ö»£±Æ¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤Î¤Ö¤È¤·¤Æ¤Ê¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤ÆÊú¤¤¤¿´¶¾ð¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ó¤È¥·¡¼¥½¡¼¤Ç¤±¤ó¤«¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤ä»°»ÐËå¤Ç¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤ò¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤¬¤¹¤´¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤âÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Î¤Ö¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤½¤¦¤¤¤¦´Ä¶¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£