『ポケモン』×「Lovisia」30種類のハンドクリームが新登場！ ゼニガメやニャオハなども仲間入り
『ポケットモンスター』とコスメブランド「Lovisia（ラヴィジア）」がコラボした大人気アイテム「Lovisia ポケモンハンドクリーム」が、10月1日（水）から、リニューアルし公式オンラインショップや全国のバラエティショップで順次発売される。
【写真】プレゼントにもぴったり！ 全30種のデザイン一覧
■最多ラインアップを誇る全30種類
今回発売される「Lovisia ポケモンハンドクリーム」は、ハンドクリームのパッケージイラストを変更したほか、新たに14種類のポケモンが加わった人気のコラボアイテム。
いずれも、黒を活かしたロゴや、ポケモンのタイプをイメージした背景カラーといったこだわりポイントはそのままに、新しいポーズを採用し、デザインをリニューアルしている。
また、新しいポケモンには、ゼニガメ、シャワーズ、サンダース、ブースター、ヒトモシ、ケロマツ、ニャスパー、モクロー、ニャオハ、ホゲータ、クワッス、パモ、イッカネズミ、ドオーがそろう。
なお、「ポケモンハンドクリーム」は、4種類の保湿成分を配合しさらっとした使用感のハンドクリーム。爽やかなシャボンの香りで季節を問わず使える、相棒のようなアイテムとなっている。
【写真】プレゼントにもぴったり！ 全30種のデザイン一覧
■最多ラインアップを誇る全30種類
今回発売される「Lovisia ポケモンハンドクリーム」は、ハンドクリームのパッケージイラストを変更したほか、新たに14種類のポケモンが加わった人気のコラボアイテム。
また、新しいポケモンには、ゼニガメ、シャワーズ、サンダース、ブースター、ヒトモシ、ケロマツ、ニャスパー、モクロー、ニャオハ、ホゲータ、クワッス、パモ、イッカネズミ、ドオーがそろう。
なお、「ポケモンハンドクリーム」は、4種類の保湿成分を配合しさらっとした使用感のハンドクリーム。爽やかなシャボンの香りで季節を問わず使える、相棒のようなアイテムとなっている。