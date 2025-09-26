水路から高濃度のＰＦＡＳ検出、周辺住民らが検診など求める全国初の公害調停申請へ

空調機器大手ダイキン工業の淀川製作所（大阪府摂津市）周辺の水路などから、有害性が指摘される有機フッ素化合物「ＰＦＡＳ（ピーファス）」が高濃度で検出された問題で、周辺住民らが、同社に環境調査結果の開示や健康調査を求め、年内に大阪府公害審査会へ公害調停を申請する方針を固めた。

住民側の弁護団によると、ＰＦＡＳを巡る公害調停は全国初となる。

弁護団などによると、調停では、▽同製作所敷地内や周辺の地下水などの調査実施と資料開示▽周辺住民らの血液検査や検診▽汚染防止対策や補償を話し合う協議会の設置――を求める方針。

申請人は数百人規模を見込んでおり、弁護団の村松昭夫弁護士は２５日、読売新聞の取材に対し、「これまでの企業側の情報開示は不十分。住民の申し出に正面から向き合い、解決に向けて考えてほしい」と語った。

同製作所では、ＰＦＡＳの一種「ＰＦＯＡ（ピーフォア）」が取り扱われていたが、２０１２年までに製造や使用を中止した。府が今年７月、同製作所周辺で行った調査では、ＰＦＯＡなどが地下水１リットルあたり１２０〜３万５０００ナノ・グラム検出され、国の指針値（１リットルあたり５０ナノ・グラム）を上回った。

ダイキン工業広報グループは２５日、「申請された場合は、調停手続きにおける対話を通じ、弊社としての対応を検討する」とコメントした。