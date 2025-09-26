◆米大リーグ ダイヤモンドバックス０―８ドジャース（２５日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャースが２５日（日本時間２６日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に勝って、３試合を残して４年連続となる地区優勝を決めた。大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）はともに加入から２年連続で地区優勝。佐々木朗希投手（２３）も苦しみながら加入１年目で初の歓喜を味わった。ドジャースは３０日（同１０月１日）に開幕するワイルドカードシリーズからポストシーズンがスタート。球団史上初となる２年連続ワールドシリーズ制覇を狙う戦いに挑む。

ドジャースは、２２年から４年連続の地区優勝。２１年に１０６勝しながら地区２位だったが、１３年以降の直近１３年で１２度目の地区優勝と、チームの黄金期を迎えている。１３年連続のポストシーズン進出は、１９９５〜２００７年のヤンキースに並ぶ歴代２位の記録で、１９９１年から２００５年まで１４季（ストライキで公式戦途中打ち切りの９４年を除く）で出場したブレーブスの最長記録にも王手をかけている。

今季のドジャースにおいて、投打の中心にいたのは間違いなく山本、大谷の日本人コンビだ。先発陣は序盤にグラスノー、スネル、佐々木が早々に離脱するなど故障者が離脱する中で、チームで唯一ローテを守ったのが山本。ロバーツ監督も「エース」と言った。

打者陣も故障者が多かった。さらにベッツは夏場までなかなか調子が上がらず、マンシー、エドマンらは離脱があり、フリーマンも万全でない中でのプレーもあった。それでも１番打者として大谷が引っ張った。６月からは投手にも復帰したが、本塁打王争いを繰り広げるなど２年連続５０本塁打を放ち、ドジャース打線の看板となった。