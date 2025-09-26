ÆüËÜÁí¹ç¸¦µæ½ê²ñÄ¹¡¦»ûÅç¼ÂÏº¡Ú¥·¥êー¥ºÏ¢ºÜ¡Û º®ÆÙ´ü¤ÎÃæ¡¢ÆüËÜ¤Î¿ËÏ©¤òÃµ¤ë
Àï¸åÌ±¼ç¼çµÁ¤Î½ÏÀ®¤Ø¤ÎÅØÎÏ¤¬É¬Í×
¡¡¨¡¡¡»ûÅç¤µ¤ó¤Ï¡¢Ì¤Íè»Ö¸þ¤Î¹ñ¤Å¤¯¤ê¤ò¤É¤¦¿Ê¤á¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡»ûÅç¡¡Ì¤Íè»Ö¸þ¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÀï¸å80Ç¯Æ§¤ß¸Ç¤á¤Æ¤¤¿Ì±¼ç¼çµÁ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñÀ¯Áªµó¤ÎÎò»Ë¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬1890Ç¯¡ÊÌÀ¼£23Ç¯¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÁªµó¤ÇÁªµó¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÇ¶â¤ò15±ß°Ê¾å¼ý¤á¤¿25ºÐ°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤Î¤ß¡£¼Â¤Ë¿Í¸ý¤Î1Ž¥1%¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¶ÛµÞ¥¢¥ó¥±ー¥È¡Û¡¡ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤È¤Ï¡©
¡¡¤½¤Î¸å¡¢1925Ç¯¡ÊÂçÀµ14Ç¯¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉáÄÌÁªµóË¡¤¬À®Î©¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ç¼ÀÇ³Û¤Ë¤è¤ëÀ©¸Â¤¬Å±ÇÑ¤µ¤ì¡¢25ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË»ÒÁ´°÷¤ËÁªµó¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ñÌ±¤Î19Ž¥8%¤¬Áªµó¸¢¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡ÀïÁ°¤Ï¡¢½÷À¤Ë»²À¯¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡»ûÅç¡¡¤¨¤¨¡£ÃË½÷¤È¤â¤ËÁªµó¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï1945Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ20Ç¯¡Ë¤Ç¤¹¡£Àï¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ20ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷¡¢¿Í¸ý¤Î48Ž¥7¡ó¤¬Áªµó¸¢¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢2015Ç¯¡ÊÊ¿À®27Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï18ºÐ°Ê¾å¤ËÁªµó¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¸ý¤Î83Ž¥7¡ó¤¬ÅêÉ¼¸¢¤ò»ý¤Ä¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÂçÊÑ·ë¹½¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤Î²¹¾²¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤Î¸÷¤È±Æ¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÌ±¼ç¼çµÁ¤Î´ðÈ×¤Ï¹¤¬¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é²¤ÊÆ¤ÎÎò»Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¹ñÌ±¤¬·ì¤òÎ®¤·¤Æ¡¢¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿Ì±¼ç¼çµÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿Ì±¼ç¼çµÁ¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥Þ¥Ã¥«ー¥µーÌ±¼ç¼çµÁ¡×¤È¤â¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¾å¤«¤é¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿Ì±¼ç¼çµÁ¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò¤É¤¦Ä¶¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿Ì±¼ç¼çµÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¡£
¡¡»ûÅç¡¡Ì±¼ç¼çµÁ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸¢Íø¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÀÕÇ¤¤âÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ïº£°ìÅÙ¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇ§¼±¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤À¤«¤é¤³¤½½ÏµÄ¤Î¹ñ²ñ¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦À¯ºö²ÝÂê¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿°ÕÌ£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ï¤¿¤·¤ÏÀï¸å80Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¼õ¤±¿È¤Ç¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼çÂÎÅª¤Ë¹Í¤¨Ä¾¤¹µ¡²ñ¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡¤³¤ì¤ÏÍ¿ÌîÅÞÌä¤ï¤ºÀ¯¼£²È¤·¤«¤ê¤À¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢¹ñÌ±¤·¤«¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡»ûÅç¡¡Á´¤¯¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Àï¸å80Ç¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Àï¸åÌ±¼ç¼çµÁ¤Î½ÏÀ®¤Ø¤ÎÅØÎÏ¤È¤Ç¤â¸À¤¦¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÆüËÜ¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤«?¡¡¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÀÕÇ¤¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÀÕÇ¤¤È¤·¤Æ¡¢SNS¡Ê¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡Ë¤Ï¾¡¼ê¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¸À¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¤ÈÃ²¤¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢°Â°×¤Ë¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤È¤¤¤¦¹ñ¤ò¤É¤¦¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤½¤Î¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¤òµó¤²¤Æ¡¢ÊóÆ»¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
Â³¤¤ÏËÜ»ï¤Ç
¡¡¨¡¡¡»ûÅç¤µ¤ó¤Ï¡¢Ì¤Íè»Ö¸þ¤Î¹ñ¤Å¤¯¤ê¤ò¤É¤¦¿Ê¤á¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡»ûÅç¡¡Ì¤Íè»Ö¸þ¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÀï¸å80Ç¯Æ§¤ß¸Ç¤á¤Æ¤¤¿Ì±¼ç¼çµÁ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñÀ¯Áªµó¤ÎÎò»Ë¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬1890Ç¯¡ÊÌÀ¼£23Ç¯¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÁªµó¤ÇÁªµó¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÇ¶â¤ò15±ß°Ê¾å¼ý¤á¤¿25ºÐ°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤Î¤ß¡£¼Â¤Ë¿Í¸ý¤Î1Ž¥1%¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¶ÛµÞ¥¢¥ó¥±ー¥È¡Û¡¡ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤È¤Ï¡©
¡¡¤½¤Î¸å¡¢1925Ç¯¡ÊÂçÀµ14Ç¯¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉáÄÌÁªµóË¡¤¬À®Î©¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ç¼ÀÇ³Û¤Ë¤è¤ëÀ©¸Â¤¬Å±ÇÑ¤µ¤ì¡¢25ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË»ÒÁ´°÷¤ËÁªµó¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ñÌ±¤Î19Ž¥8%¤¬Áªµó¸¢¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡ÀïÁ°¤Ï¡¢½÷À¤Ë»²À¯¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡»ûÅç¡¡¤¨¤¨¡£ÃË½÷¤È¤â¤ËÁªµó¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï1945Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ20Ç¯¡Ë¤Ç¤¹¡£Àï¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ20ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷¡¢¿Í¸ý¤Î48Ž¥7¡ó¤¬Áªµó¸¢¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢2015Ç¯¡ÊÊ¿À®27Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï18ºÐ°Ê¾å¤ËÁªµó¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¸ý¤Î83Ž¥7¡ó¤¬ÅêÉ¼¸¢¤ò»ý¤Ä¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÂçÊÑ·ë¹½¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤Î²¹¾²¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤Î¸÷¤È±Æ¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÌ±¼ç¼çµÁ¤Î´ðÈ×¤Ï¹¤¬¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é²¤ÊÆ¤ÎÎò»Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¹ñÌ±¤¬·ì¤òÎ®¤·¤Æ¡¢¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿Ì±¼ç¼çµÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿Ì±¼ç¼çµÁ¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥Þ¥Ã¥«ー¥µーÌ±¼ç¼çµÁ¡×¤È¤â¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¾å¤«¤é¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿Ì±¼ç¼çµÁ¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò¤É¤¦Ä¶¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿Ì±¼ç¼çµÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¡£
¡¡»ûÅç¡¡Ì±¼ç¼çµÁ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸¢Íø¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÀÕÇ¤¤âÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ïº£°ìÅÙ¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇ§¼±¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤À¤«¤é¤³¤½½ÏµÄ¤Î¹ñ²ñ¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦À¯ºö²ÝÂê¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿°ÕÌ£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ï¤¿¤·¤ÏÀï¸å80Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¼õ¤±¿È¤Ç¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼çÂÎÅª¤Ë¹Í¤¨Ä¾¤¹µ¡²ñ¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡¤³¤ì¤ÏÍ¿ÌîÅÞÌä¤ï¤ºÀ¯¼£²È¤·¤«¤ê¤À¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢¹ñÌ±¤·¤«¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡»ûÅç¡¡Á´¤¯¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Àï¸å80Ç¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Àï¸åÌ±¼ç¼çµÁ¤Î½ÏÀ®¤Ø¤ÎÅØÎÏ¤È¤Ç¤â¸À¤¦¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÆüËÜ¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤«?¡¡¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÀÕÇ¤¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÀÕÇ¤¤È¤·¤Æ¡¢SNS¡Ê¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡Ë¤Ï¾¡¼ê¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¸À¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¤ÈÃ²¤¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢°Â°×¤Ë¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤È¤¤¤¦¹ñ¤ò¤É¤¦¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤½¤Î¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¤òµó¤²¤Æ¡¢ÊóÆ»¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
Â³¤¤ÏËÜ»ï¤Ç