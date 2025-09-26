茶碗一杯＝稲２～３株分！？ 一粒もムダにできない米作りの大変さとは【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

茶碗一杯に２～３株の苗が必要って本当？

数えて感じるご飯一杯分の実り

ご飯一杯が、どれだけの稲から生まれているかを考えたことはありますか？ 実は見た目以上に、ご飯一杯には驚くほど多くの自然の力と人の手間が詰まっているのです。

ご飯一杯（約150g）を炊くには、生米で約60～65ｇ、粒にしておよそ3250粒が必要です。一方、田んぼに植えられた苗１株は、成長の過程で「分げつ」と呼ばれる枝分かれをし、平均して20本以上の茎を伸ばします。それぞれの茎が１本ずつ穂をつけ、１穂あたり約70粒のもみが実るとすれば、１株から収穫できる米粒はおよそ1500粒前後。つまり、ご飯一杯分をまかなうには、苗２～３株が必要になる計算になります。

では、この一杯のご飯が私たちの食卓に届くまでには、どれほどの工数と手間がかかっているのでしょうか。苗を育てる段階から、田植え、施肥、除草、水の管理、病害虫の防除、天候への備え、そして収穫、乾燥、脱穀、精米にいたるまで、１年を通して実に多くの工程があります。作業の合間には、田んぼの水位を朝夕見回ったり、天候の変化を見越して作業日程を調整したりと、毎日が細かな判断の積み重ねです。たとえわずか一粒でもムダにしたくないという思いで、農家の人々は一株一株を丁寧に育てているのです。

数量で知る茶碗一杯のリアル

ご飯になるまで ～米づくり５ステップ～

①苗づくり

苗を育てる専用の箱に土を入れて種もみをまき、催芽、出芽を行い、健康な苗を育てます。

②田植え

苗を水田に植えます。一般的には４月中旬から６月下旬までが目安。

③成長・分げつ

稲が育つと、茎から新しい茎（分げつ茎）が側芽として発生。１株の穂数が増えます。

④収穫

稲刈りの目安は穂の約90％が黄金色に変わったとき。刈り取る10日前から水田の水を抜き、もみの水分を減らします。

⑤精米・炊飯

刈り取った稲を乾燥させ、もみや一番外側の皮をむいて玄米に。玄米のぬか層を取り除き白米へと精米。炊飯しておいしく食べられます。



【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 米の話』著：トキオ・ナレッジ



