本日の予定【経済指標】
【日本】
東京消費者物価指数（9月）08:30
予想 2.8% 前回 2.5%（生鮮食料品除くコア・前年比)
【米国】
個人所得・支出（8月）21:30
予想 0.2% 前回 0.4%（個人所得・前月比)
予想 0.3% 前回 0.5%（個人支出・前月比)
PCE価格指数（8月）21:30
予想 0.3% 前回 0.2%（PCE価格指数・前月比)
予想 2.7% 前回 2.6%（PCE価格指数・前年比)
予想 0.2% 前回 0.3%（コアPCE価格指数・前月比)
予想 2.9% 前回 2.9%（コアPCE価格指数・前年比)
ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（9月）23:00
予想 55.4 前回 55.4（ミシガン大学消費者信頼感指数)
※予定は変更することがあります
東京消費者物価指数（9月）08:30
予想 2.8% 前回 2.5%（生鮮食料品除くコア・前年比)
【米国】
個人所得・支出（8月）21:30
予想 0.2% 前回 0.4%（個人所得・前月比)
予想 0.3% 前回 0.5%（個人支出・前月比)
PCE価格指数（8月）21:30
予想 0.3% 前回 0.2%（PCE価格指数・前月比)
予想 2.7% 前回 2.6%（PCE価格指数・前年比)
予想 0.2% 前回 0.3%（コアPCE価格指数・前月比)
予想 2.9% 前回 2.9%（コアPCE価格指数・前年比)
ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（9月）23:00
予想 55.4 前回 55.4（ミシガン大学消費者信頼感指数)
※予定は変更することがあります