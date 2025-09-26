【日本】
東京消費者物価指数（9月）08:30
予想　2.8%　前回　2.5%（生鮮食料品除くコア・前年比)

【米国】
個人所得・支出（8月）21:30
予想　0.2%　前回　0.4%（個人所得・前月比)　
予想　0.3%　前回　0.5%（個人支出・前月比)

PCE価格指数（8月）21:30
予想　0.3%　前回　0.2%（PCE価格指数・前月比)　
予想　2.7%　前回　2.6%（PCE価格指数・前年比)　
予想　0.2%　前回　0.3%（コアPCE価格指数・前月比)
予想　2.9%　前回　2.9%（コアPCE価格指数・前年比)

ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（9月）23:00
予想　55.4　前回　55.4（ミシガン大学消費者信頼感指数)

※予定は変更することがあります