今回は、男友達との飲み会帰りに、妻の浮気現場を目撃してしまったエピソードを紹介します。

妻は「ただのゲーム友達だよ」と言ってたけど…

「地方に異動になり、単身赴任中の俺。ひとつ気がかりなのは、離れて暮らす妻に電話をすると『今ゲーム中で忙しいから』とそっけない反応をされてばかりなことです。妻はスマホゲームにハマっていて、俺の存在を忘れてしまっているかのようです。

そしてある日、妻がスマホゲームを通じて知り合った男としょっちゅうやり取りしていることを知り、正直モヤっとしましたね。妻は『ただのゲーム友達だよ』と言っていましたけど、本当かなと思ったんです。

心配になった俺は上司の許可をもらい、単身赴任先から急遽自宅に戻ることにしたんです。で、自宅に戻る前に昔からの男友達と飲み、妻のことで相談に乗ってもらいました。そして居酒屋から出たときに……なんと妻が見知らぬ男と腕を組み、ホテルに入っていく姿を目撃。『おい嘘だろ……』と目を疑いましたね」（体験者：20代男性・会社員／回答時期：2024年8月）

妻の浮気相手は、妻が「ただのゲーム友達」と言っていた男性である可能性が高そうですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。