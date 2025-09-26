パナシナイコスが首位発進!! アストン・ビラはボローニャに完封勝利:EL第1節2日目
UEFAヨーロッパリーグ(EL)は25日、第1節2日目を開催した。
ザルツブルクはFW北野颯太が途中出場でELデビューを飾って決定機を演出したが、ポルトに後半アディショナルタイム被弾で0-1の敗戦を喫した。ゲンクはFW伊東純也とFW横山歩夢が揃ってベンチ入りも出番なく、レンジャーズに1-0で勝利した。
アストン・ビラはMFジョン・マッギンの先制点が決勝点となり、ボローニャを1-0で破った。パナシナイコスはMFアナス・ザロウリーがハットトリックを達成し、ヤングボーイズを4-1で破って首位発進を飾った。
9月25日(木)
ゴー・アヘッド・イーグルス 0-1 ステアウア・ブカレスト
リール 2-1 ブラン
アストン・ビラ 1-0 ボローニャ
ヤングボーイズ 1-4 パナシナイコス
ザルツブルク 0-1 ポルト
ユトレヒト 0-1 リヨン
フェレンツバーロシ 1-1 ビクトリア・プルゼニ
レンジャーズ 0-1 ゲンク
シュツットガルト 2-1 セルタ
1.パナシナイコス(3)+3
2.ディナモ・ザグレブ(3)+2
3.ミッティラン(3)+2
4.ルドゴレツ(3)+1
4.ローマ(3)+1
6.フライブルク(3)+1
6.リール(3)+1
6.シュツットガルト(3)+1
-------------------------------------------
9.ステアウア・ブカレスト(3)+1
9.ゲンク(3)+1
9.リヨン(3)+1
9.ポルト(3)+1
13.アストン・ビラ(3)+1
13.ブラガ(3)+1
15.ノッティンガム・フォレスト(1)0
16.ベティス(1)0
-------------------------------------------
17.セルティック(1)0
17.ビクトリア・プルゼニ(1)0
19.レッドスター(1)0
19.フェレンツバーロシ(1)0
21.マッカビ・テルアビブ(1)0
21.PAOKテッサロニキ(1)0
23.バーゼル(0)-1
23.ブラン(0)-1
23.セルタ(0)-1
26.マルメ(0)-1
26.ニース(0)-1
28.ボローニャ(0)-1
28.フェイエノールト(0)-1
28.ゴー・アヘッド(0)-1
28.レンジャーズ(0)-1
28.ザルツブルク(0)-1
28.ユトレヒト(0)-1
34.フェネルバフチェ(0)-2
35.S・グラーツ(0)-2
36.ヤングボーイズ(0)-3
