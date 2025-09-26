　UEFAヨーロッパリーグ(EL)は25日、第1節2日目を開催した。

　ザルツブルクはFW北野颯太が途中出場でELデビューを飾って決定機を演出したが、ポルトに後半アディショナルタイム被弾で0-1の敗戦を喫した。ゲンクはFW伊東純也とFW横山歩夢が揃ってベンチ入りも出番なく、レンジャーズに1-0で勝利した。

　アストン・ビラはMFジョン・マッギンの先制点が決勝点となり、ボローニャを1-0で破った。パナシナイコスはMFアナス・ザロウリーがハットトリックを達成し、ヤングボーイズを4-1で破って首位発進を飾った。

9月25日(木)

ゴー・アヘッド・イーグルス 0-1 ステアウア・ブカレスト

リール 2-1 ブラン

アストン・ビラ 1-0 ボローニャ

ヤングボーイズ 1-4 パナシナイコス

ザルツブルク 0-1 ポルト

ユトレヒト 0-1 リヨン

フェレンツバーロシ 1-1 ビクトリア・プルゼニ

レンジャーズ 0-1 ゲンク

シュツットガルト 2-1 セルタ

1.パナシナイコス(3)+3

2.ディナモ・ザグレブ(3)+2

3.ミッティラン(3)+2

4.ルドゴレツ(3)+1

4.ローマ(3)+1

6.フライブルク(3)+1

6.リール(3)+1

6.シュツットガルト(3)+1

-------------------------------------------

9.ステアウア・ブカレスト(3)+1

9.ゲンク(3)+1

9.リヨン(3)+1

9.ポルト(3)+1

13.アストン・ビラ(3)+1

13.ブラガ(3)+1

15.ノッティンガム・フォレスト(1)0

16.ベティス(1)0

-------------------------------------------

17.セルティック(1)0

17.ビクトリア・プルゼニ(1)0

19.レッドスター(1)0

19.フェレンツバーロシ(1)0

21.マッカビ・テルアビブ(1)0

21.PAOKテッサロニキ(1)0

23.バーゼル(0)-1

23.ブラン(0)-1

23.セルタ(0)-1

26.マルメ(0)-1

26.ニース(0)-1

28.ボローニャ(0)-1

28.フェイエノールト(0)-1

28.ゴー・アヘッド(0)-1

28.レンジャーズ(0)-1

28.ザルツブルク(0)-1

28.ユトレヒト(0)-1

34.フェネルバフチェ(0)-2

35.S・グラーツ(0)-2

36.ヤングボーイズ(0)-3