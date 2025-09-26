横山歩夢が初メンバー入りも出番なし…伊東純也を温存のゲンク、EL初戦は元セルティックFW弾でレンジャーズ撃破
[9.25 EL第1節 レンジャーズ 0-1 ゲンク]
ゲンクは25日、UEFAヨーロッパリーグ(EL)第1節のレンジャーズ戦で1-0の勝利を収めた。公式戦5試合連続で先発中のFW伊東純也はベンチ入りしたが出番はなく温存される形に。セカンドチームを主戦場にしているFW横山歩夢は今年2月の加入から初のトップチームメンバー入りを果たすも、こちらも出番はなかった。
前半34分、ゲンクは相手DFジェームズ・タバニエのヘディングシュートがDFジョリス・カイェンベの手に当たる。このシーンを巡ってVARが介入してオンフィールド・レビューが行われたが、カイェンベのハンドの前にタバニエがプッシングをしていたとしてゲンクにFKが与えられ、PK献上は免れた。
するとゲンクは前半41分、DFザカリア・エル・ワアディがMFモハメド・ディオマンデから足裏を見せたタックルを受ける。主審はディオマンデにレッドカードを提示し、数的優位になった。さらに同アディショナルタイム、MFヤイマール・メディナが相手に倒されてPKを獲得した。
ところがFWオ・ヒョンギュが蹴ったPKはレンジャーズGKジャック・バトランドがストップ。大手データサイト『オプタ』によるとバトランドは直近6回のPKのうち5回セーブしているという。
それでもゲンクは後半10分、オ・ヒョンギュがスルーパスに反応して抜け出すとそのままゴールネットを揺らして先制に成功した。オ・ヒョンギュは元セルティックの選手で昨季よりゲンクに所属。かつてのライバルクラブからゴールを奪ってみせた。
さらにゲンクは後半25分、MFパトリック・フロショフスキーが最終ラインの背後に抜け出して折り返したボールをオ・ヒョンギュが押し込んだが、VARが確認した結果フロショフスキーのオフサイドで2点目は認められなかった。
それでもゲンクが1点リードのままタイムアップを迎え、白星発進を飾った。
ゲンクは25日、UEFAヨーロッパリーグ(EL)第1節のレンジャーズ戦で1-0の勝利を収めた。公式戦5試合連続で先発中のFW伊東純也はベンチ入りしたが出番はなく温存される形に。セカンドチームを主戦場にしているFW横山歩夢は今年2月の加入から初のトップチームメンバー入りを果たすも、こちらも出番はなかった。
前半34分、ゲンクは相手DFジェームズ・タバニエのヘディングシュートがDFジョリス・カイェンベの手に当たる。このシーンを巡ってVARが介入してオンフィールド・レビューが行われたが、カイェンベのハンドの前にタバニエがプッシングをしていたとしてゲンクにFKが与えられ、PK献上は免れた。
ところがFWオ・ヒョンギュが蹴ったPKはレンジャーズGKジャック・バトランドがストップ。大手データサイト『オプタ』によるとバトランドは直近6回のPKのうち5回セーブしているという。
それでもゲンクは後半10分、オ・ヒョンギュがスルーパスに反応して抜け出すとそのままゴールネットを揺らして先制に成功した。オ・ヒョンギュは元セルティックの選手で昨季よりゲンクに所属。かつてのライバルクラブからゴールを奪ってみせた。
さらにゲンクは後半25分、MFパトリック・フロショフスキーが最終ラインの背後に抜け出して折り返したボールをオ・ヒョンギュが押し込んだが、VARが確認した結果フロショフスキーのオフサイドで2点目は認められなかった。
それでもゲンクが1点リードのままタイムアップを迎え、白星発進を飾った。