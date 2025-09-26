北野颯太が途中出場でELデビュー!絶妙スルーパスで決定機演出も…決め切れなかったザルツブルクは90+3分被弾で黒星発進
[9.25 ELリーグフェーズ第1節 ザルツブルク 0-1 ポルト]
UEFAヨーロッパリーグは25日、リーグフェーズ第1節を各地で行い、ザルツブルクのMF北野颯太が後半20分からの途中出場でELデビューを果たした。同33分には完璧なスルーパスで決定機を演出したが、味方にシュートミスによって初アシストとはならず、チームは最終盤の失点で黒星発進となった。
北野は今年6月、C大阪からザルツブルクに加入。クラブW杯のアルヒラル戦で新天地デビューを果たすと、シーズン開幕後は足首のケガもありながらリーグ戦5試合、国内カップ戦2試合、UEFAチャンピオンズリーグ予選3試合に出場し、通算1ゴール3アシストの結果を残していた。
この日はポルト(ポルトガル)とのEL開幕節でベンチ入りし、0-0の後半20分から右サイドハーフで途中出場。激しいプレッシングで守備にも汗をかきつつ、同33分には絶妙なスルーパスで決定機を演出した。だが、うまく抜け出したをFWヨーべ・フェルテッセンがGKとの1対1を決め切れず、アシストとはならなかった。
すると後半アディショナルタイム3分、ポルトがMFウィリアム・ゴメスの左足ミドルシュートを突き刺し、劇的な決勝弾。最後に勝ち点3をもぎ取った。
なお、ザルツブルクのMF川村拓夢は負傷離脱中のためベンチ外。DFチェイス・アンリは登録メンバーから外れている。
