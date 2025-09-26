老人が高齢女性の胸を突然…新宿一等地の限界団地「戸山ハイツ」で目撃した「訳アリ高齢者たち」

韓流ファンで賑わう東京・新大久保の街並みを東へ抜けると、すぐに広大な敷地の中に建つ巨大なビル群が見えてくる。通称、戸山ハイツ。東京都が管理・運営する、約3000世帯、住人6000人のマンモス団地だ。

この戸山ハイツには、大きな特徴がある。住人が老人だらけなのだ。

高齢者が人口の半分以上を占める地域を限界集落と呼ぶが、戸山ハイツは都心にありがなら、なんと約53％。所在地である新宿区の高齢化率が約19％であることを考えれば、いかに突出した数字（2025年9月1日時点）か理解できるだろう。まさに限界集落ならぬ、限界団地とでもいうべき状況。あるいは、高齢化問題が深刻化した未来の日本の姿とも言えそうだ。

謎多き限界団地の中ではどのようなことが起こっているのか。

同書より、一部抜粋、再編集した上で紹介する。

シニアの楽園…？

昼過ぎ。団地の広場のようなスペースで、住人らしき複数の老人男女が酒盛りしているのが見えた。みな缶ビールや缶チューハイを手にワイワイと楽しそうだ。高齢者たちが陽も明るいうちから路上で飲酒。なんとも自由ではないか。

吸い寄せられるように近づき、声をかけた。

「お楽しみのところをすいません。戸山ハイツにお住まいの方ですか？」

「そうだよ。何の用？」

歳は70代後半。それでいてやんちゃそうな顔つきの高齢男性がぶっきらぼうに答える。酒臭い息をプンプンさせているあたり、相当に飲んでるようだ。

「いつもここで飲んでらっしゃるんですか？」

「そうだよ。だいたい昼から夕方までずっとな」

「え、そんなに長く？」

男性が後ろに振り返って指を伸ばす。その先には生協系のスーパーがあった。

「あそこで好きなだけ惣菜と酒を買えるから、ずっといても飽きないの」

パックから取り出したゴボ天をムシャムシャやりながら、ストロングゼロで流し込んでいる。

老人が女性の胸を突然…

「楽しそうですね」

「うん、楽しいよ。カネも2000円ほどしかかからないし、最高じゃない」

「失礼ですけど、お父さんは年金で生活してるんですか？」

「そうだよ」

「ご結婚は？」

「してるよ。いや、してたか。嫁はだいぶ前に死んだから。あ、ちょっと待って」

男性が急に立ち上がり、歩き出した。知り合いらしき高齢女性が広場に現れたので、声をかけに行ったらしい。満面の笑顔で手を振る男性。ご機嫌はマックスのようだ。

「おーい、遅いよ。いま来たの？ ずっと待ってたのに」

次の瞬間、唖然とした。男性が女性の後ろからガバっと抱きつき、胸をモミモミし始めたのだ。この女性、ショートカットの髪を金髪にするなど、結構トッポい雰囲気を出しているのだが、男性のセクハラに乙女のような悲鳴を上げ、笑いながら抵抗している。

「きゃ〜こらっちょっと！やめて〜」

「おい、トイレに行くぞ。な、トイレだよ！」

「やだ〜そんなとこで何するのよ。バッカじゃないの」

しばらくいちゃついた後、２人は仲良く団地の中に消えていった。お元気で何よりです。

あのときマンションを買っていたら

広場にはまだ住人が大勢おり、すぐ側にもワンカップを飲んでいる高齢男性が。話しかけてみよう。

「よくここで飲んでらっしゃるんですか？」

「うん、毎日じゃないけどね」

「戸山ハイツに住み始めてどのくらいなんですか」

「定年になってしばらく経ってからだから６年くらいかな。僕、いま74だから」

話を聞いてみると、この方、誰もが知る大企業に長年勤めていたことがわかった。あんな有名な会社に勤めていても、老後は都営団地に住まなきゃならないのか。退職金や年金をたんまりもらっているだろうに。

「たしかに退職金は2000万くらいあったけど、2、3年で使い切っちゃったよ」

「何に使ったんです？」

「主に銀座のクラブだね。ああいうところで毎日どんちゃん騒ぎしてたら２千万なんか、あっという間。貯金なんて、もともとしてなかったしね」

なんでも、若いころから銀座で飲み歩く生活を送っており、給料のほとんどを酒代に使ってきたそうだ。そんな贅沢ができたのも、独身を貫いてきたからだという。

「金があるときにマンションでも買ってたら違ってたんだろうけどね。すっかり落ちぶれちゃった。ハハハ」

そう言って、火の点いたセブンスターを足で踏み消し、ワンカップをすする。

「銀座で飲む酒も美味かったけど、 ここでこれを飲むのも意外と悪くないんだよな」

シニアを狙う悪徳業者

カオスな酒盛り広場から団地に戻り、廊下を歩いていると、上品な服装の高齢女性と出くわした。

「あの、すいません、ちょっとお話を伺いたいのですが」

「…………」

少し顔をこわばらせ、無視するように立ち去ってしまった。と思ったら、すぐに引き返してきた。

「あなた、セールスの人じゃないわよね？」

「ええ、違います」

戸山ハイツの生活ぶりを聞いて回っているのだと説明したところ、安心したのか、ようやく笑ってくれた。

「あまり見かけない顔だから、てっきり変な人かと思っちゃったわ。ごめんなさいね」

「不審者がこの団地によく来るんですか？」

「そうなの。ここって老人ばかりじゃない？ だから変な人に狙われちゃうのよ」

女性曰く、高級布団を強引に売りつけてくる連中や、自宅にある貴金属を相場よりうんと安く買い叩いていく一団がちょくちょく来ていたらしい。

いまだにそんな古臭い手口が横行していることに驚きを隠せないが、悪徳業者にすれば、舌舐めずりしたくなるのだろう。戸山ハイツにはカモ、つまり、ダマされやすい高齢者が山ほど住んでいるわけで。

「だから、私なんかすごく気をつけてるの。ところで何を聞くつもりだったの？」

「えっと、戸山ハイツでの暮らしぶりですね。今はどなたと住んでらっしゃるんですか」

「主人と暮らしてます。子供が２人いたんだけど、とっくに独立して出て行っちゃいました。今はそれぞれ新潟と長野で家庭を持ってるの」

おそらく彼女がここに入居したときは、子育て世帯がたくさんいたんだろう。でも大きくなった子供は団地を出ていき、親世代はそのまま残る。これでは団地が高齢化するのは当然だ。

「この団地で育って、結婚してからまたここに戻って来る人っていないんですかね？」

「さあ、どうかしら」

「団地のお知り合いからそういう話を聞いたこともないですか？」

「私、ここに住んで30年になるけど、近所付き合いってほとんどなかったの」

顔を合わせれば挨拶くらいはするが、他の住人の部屋に遊びに行ったりするようなことは皆無だという。

「でも、私だけじゃないよ。話を聞いてると、みんなだいたいそんな感じよ」

東京の集合住宅は近所付き合いがかなり希薄だが、それは団地でも同じことらしい。広場の様子から活発な交流がありそうだと思っていただけに意外だ。

昔は裕福だったが…

いつのまにか陽が落ち、空もすっかり暗くなったころ、とある棟の渡り廊下で身なりのきちんとした高齢のご婦人に遭遇した。よし、いけ。

「すいません、私、出版社の者で、この団地の方の暮らしぶりを取材しているんですが、お話聞かせていただけないでしょうか？」

彼女はちょっと考える仕草を見せ、口を開いた。

「寒くなってきたし、私の家でお話しますか？」

「え？ いいんですか！？」

「ええ、どうぞ」

初めて入った戸山ハイツの住居は、外観から想像していたより遥かにキレイだった。4畳半と6畳、7畳半の3部屋に、キッチン、風呂、トイレといった間取り（部屋によって間取りは異なる） 。ところどころ壁紙がシミになっていたり、風呂もトイレもかなり旧式だが、文化的な暮らしを送るには十分コト足りている。

「今はお一人で生活を？」

「ええ。子供が出てってからはずっと一人ね」

「あれ、ダンナさんは？」

「子供がちっちゃい頃に離婚しちゃったの」

話によれば、もともとダンナさんは小さな会社を経営していてそれなりに生活も裕福だったが、離婚後、2人の息子を彼女が引き取ることになって状況が一変したそうな。

「私、お嬢様育ちだから、お金をどう稼げばいいのかわからなかったの。だからって普通のパートなんかしても、大したお金にならないでしょ。どうしたものかって途方に暮れてたのよ」

そこで彼女はまず、建て替えが終わったばかりで家賃の安い戸山ハイツに居を移し、次に水商売を始める。子供を立派に育て上げた現在は、ビル掃除のパートに就きながら質素に生活しているという。

「また遊びにおいで」

「朝早くに掃除の仕事に出かけて昼前には家に帰ってくるの。たまにパチンコを打ちに行ったりもするけど、基本的にはずーっと部屋でゴロゴロしてるわね。もう76歳だから、それくらいがちょうどいいのよ」

その後、彼女の好意に甘えて夕飯までご馳走になった。ふう、腹もいっぱいになったことだし、そろそろお暇まするか。丁重に御礼をしたところで、部屋の隅っこに骨壷のようなものが置いてあるのに気づいた。

「あの、失礼ですけど、あれって骨壷ですよね？ どなたか亡くなられたんですか？」

「去年、次男が死んだの」

彼女があっけらかんと答える。

「肝硬変が悪化しちゃってね。まだ43だったのよ。ちょっと早すぎるよね」

戸惑いつつお悔やみの言葉を伝えると、からりとした笑い声が。

「アハハ、どうもありがとう。私、いつもヒマしてるから、また気が向いたら遊びにおいでね」

いろいろと強い人だ。

以上、目の当たりにした限界団地、戸山ハウスの現状だ。高齢化や孤独死など深刻な問題点はあるのだろうが、個人的には、どのご老人も元気で、楽しそうに生活していらっしゃるようだ。老後、ここに住むのも悪くないかもしれない。

そう思い情報を集めたら、入居条件はともかく、抽選倍率が15倍近いことが判明（取材を実施した2021年当時の倍率。2024年5月の抽選倍率は最高で17倍）。戸山ハイツのご老人は選ばれし人だったのか！

