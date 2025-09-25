フルーツオブザルームが金子恵治とタッグ　サーマル素材のスウェットシャツなど4型を発売

アパレルウェアの企画・販売を手掛けるギャレットが、ファッションディレクターの金子恵治、「フルーツオブザルーム（FRUIT OF THE LOOM）」と共同で開発したコレクション「THERMAL COLLECTION」を発売する。9月27日から全国の取扱店で、10月2日からZOZOTOWNで展開する。

【画像をもっと見る】

同コレクションでは、表面に凹凸の表情を持たせた10.2オンスワッフル編みのサーマル生地を採用。ヴィンテージのサーマルアイテムに見られる三本針表振り跨ぎステッチを各所に施した。アイテムは、オーセンティックなアメリカンフィットTシャツ（4840円）、スウェットシャツ（6380円）、フーディー（7480円）、パンツ（7040円）といった4型をラインナップする。

◾️取扱店舗：BOUTIQUE／IN MY BOOK STORE／MaW／業 nariwai／IVORY／NCNR／CHOOSE／public／LOFTMAN COOP KYOTO／Chum!／In Bloom／fazeone／Tronica／SUNVELOCITY／'oneworld／ONLINE BOUTIQUE／ZOZOTOWN