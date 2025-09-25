ポーターが新シリーズ「ハイプ」発売　バックパックやメッセンジャーバッグなど全6型を展開

「ポーター（PORTER）」が新たなバッグシリーズ「ハイプ（HYPE）」を9月27日に発売する。一部のPORTER STOREおよび吉田カバン公式オンラインストアで取り扱う。

【画像をもっと見る】

ハイプは、耐摩耗性に優れたコーデュラナイロンと軽く耐久性のあるリップストップナイロンという異なる質感の生地を組み合わせて製作。アウトサイドポケットやファスナーの引手にナイロンコードを取り付け、見た目の新しさだけでなく、使用感も重視したという。

アイテムはを全6型を展開。バックパック（9万6800円）、メッセンジャーバッグ（7万1500円）、Lサイズの2WAYトートバッグ（7万4800円）をネイビー／ブラックカラーで用意し、ウエストバッグ（5万1700円）、Lサイズのメッセンジャーバッグ（8万300円）、2WAYトートバッグ（6万3800円）をカーキ／サンドカラーでラインナップする。

◾️取扱店舗：PORTER flagship store／PORTER STAND／GINZA／SHINJUKU／POTR／KURA CHIKA by PORTER／CLOAK ROOM by PORTER／PORTER KOREA／KURA CHIKA by PORTER HONG KONG／TAIWAN／PORTER BANGKOK／吉田カバン公式オンラインストア