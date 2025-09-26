「自民税調のラスボス」も大賛成で永田町が動き出した！「サマータイム」導入で日本経済がよみがえる

今年の夏は異常な猛暑だった。そんな中、皆が忘れているであろう、ある制度が永田町で再び注目を集めている。夏のあいだ、全国の時刻を標準時より1時間進める「サマータイム」だ。

前編記事『今年の夏は暑すぎたが、この手があったのを忘れていた⋯日本に「サマータイム」を導入せよ！』より続く

余暇が増えるうえ、経済効果は絶大！

サマータイムを導入している国の人々はどのような過ごし方をしているのか。ローマ在住のライター・田島麻美氏は、イタリア人は皆、思い思いにサマータイムを楽しんでいると語る。

「イタリア人は家族や友人とのコミュニケーションを非常に大切にします。サマータイム中は仕事が終わっても明るいから、家族で出かけたり、友人と散歩をしたり、そういうゆったりした時間を過ごすことが歓迎されています」

人々が外に繰り出せば、経済も活性化する。第一生命経済研究所首席エコノミストの永濱利廣氏が説明する。

「仕事後の明るい時間が増えれば、ショッピングや外食をしたり、娯楽施設を利用する機会が増えるでしょう。それに伴い夕暮れ時のイベントなども企画しやすくなります。習い事や趣味、スポーツに費やす時間も生まれます。

また昨今インバウンドが増えていますが、夕方の観光時間が延長されれば、観光客の消費活動が促されるでしょう」

サマータイム導入による経済効果は、アメリカですでに実証されている。

米・ワシントン大学ロースクール教授のスティーブ・カランドリロ氏が説明する。

「人は早朝よりも夕方に買い物をすることが多い。だから時計の針を1時間進め、勤務後の時間を増やすことで商業活動は促進されます。米国商工会議所は、サマータイムの経済的メリットを支持しており、特にショッピングおよびレジャー産業に有益であると評価しています。

JPモルガン・チェース研究所が'16年に発表したレポートによると、ロサンゼルスではサマータイム終了後、カード支出が約3・5％も減少しています。それだけサマータイムに経済的効果があるということです」

サマータイムで「治安がよくなる」ワケ

カランドリロ氏は、サマータイムの最大の恩恵は、治安が良くなることだという。

「暗闇は犯罪者の味方です。夕方に明るい時間を増やすことは、犯罪防止に大きな効果をもたらすのです。サマータイム時にショッピングが増えるのも、明るい時間なら安全だと人々が考えるからです。

また夕方の日照時間が1時間長くなると、米国だけで年間約12億ドル（約1780億円）の節約になるほど交通事故が減少するという研究結果もあります」

ここまでサマータイムにはさまざまなメリットがあることがわかってきた。しかし、日本にとっては大きな制度変更だけにまだ不安も残る。そこでここからは、反対派の意見を検証してみよう。

まず挙げられるのが健康面の問題だ。時計を1時間も早めたら、体内時計が乱れ、体に悪いのではないか。

しかし、前出の田島氏は特に負担は感じないと語る。

「EUではサマータイムの実施期間が、3月の最終日曜日から10月の最終日曜日までと統一されています。しかも時間が切り替わるのは真夜中の午前1時。始まる日の日曜日は少し眠たいですが、仕事もないのでゆっくり過ごせば特に問題はありません。むしろサマータイム中に日光をたくさん浴びたほうが、免疫力も上がり、健康にいいと考えている人が多いようです」

システム変更もまったく問題ない

日付や時刻に関わるシステム変更が面倒だとの声もある。しかし、前出のカランドリロ氏はそれほど大きな問題はないのではないかと主張する。

「最近のパソコンやスマホは、ネットワークプロトコルで同期しているため、夏時間に自動的に対応します。航空・鉄道会社は事前にスケジュールを組み立てればいいだけですし、銀行や証券取引所も定期的なシステムアップデートに組み込むだけで対応可能です」

それでも日本でいざ始めるとなれば膨大なシステム改修費がかかるとの指摘もあるが、百年コンサルティング代表の鈴木貴博氏はむしろそれが経済にプラスになるという。

「システム改修への設備投資が起こり、おカネが回ります」

サマータイム導入推進派として政府の審議会などでも活動してきた住環境計画研究所代表の中上英俊氏が力説する。

「'07年に我々が試算したところ、サマータイムの省エネ効果は、原油換算にして年間約91万kLでした。今は照明もLED化されていますが、それでも年間50万kLほどの省エネ効果はあるでしょう。少しでも効果があるならやったほうがいいし、毎年2回の時間の切り替えに際し、環境問題を考えるきっかけになります。

日本人は変化を嫌い、面倒だからと改革をしてこなかった。その結果が、『失われた30年』ではないでしょうか。明るい余暇時間が増えれば、各々がその時間で何をすればいいか考えるようになり、日本人の自立心も育つでしょう」

まさに今が、日本の変革の時なのかもしれない。自民党税制調査会長の宮沢洋一氏も前のめりだ。

「仲間の議員らと議連を作って、検討を始めなきゃいけない。導入に尽力していきます」

サマータイムで、日本にも明るい未来がやってくるかもしれない。

【もっと読む】『「参政党」をSNS選挙で圧勝させたのは「れいわ新選組」の元広報戦略担当者だった！本人を電話で直撃した』

「週刊現代」2025年09月29日号より

【もっと読む】「参政党」をSNS選挙で圧勝させたのは「れいわ新選組」の元広報戦略担当者だった！本人を電話で直撃した