「時間にルーズ」って英語で何て言う？ 「遅刻」に関する英語フレーズ

時間にだらしがなく、約束や締切などを守らないことを「時間にルーズ」と言いますが、英語の場合、どのように表現するのでしょうか。日本語で「ルーズ」というと、英語の「loose」が思い浮かぶかもしれませんが、 意味が異なるので使いません。ではどんな単語を使うのか解説していきます。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ！ 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

「時間にルーズ」の英語表現

「時間にルーズ」と英語で言いたいとき、どのように言うでしょうか？ カジュアルな言い方からフォーマルな表現まで、代表的なフレーズをいくつか紹介していきます。

【1】 He is never on time. 「彼は時間通りに来ない」

【解説】「on time（時間通りに）」を「never」を使って否定することで、時間にルーズな人をわかりやすく表現できます。「He is never on time for meetings.（彼は会議に時間通りに来たことがない）」のように言うことができます。

【2】 He is not punctual. 「彼は時間を守らない」

【解説】「punctual」は「時間に正確な」という意味の単語で、それを否定形にすると「時間にルーズ」という意味になります。「He is not punctual when it comes to deadlines.（締め切りに関して彼はルーズだ）」のように使います。

【3】 He is sloppy about time. 「彼は時間にだらしない」

【解説】「sloppy」は「だらしない」「いい加減な」という意味で、時間の管理にルーズな人をあらわせる単語です。この場合、「time」の前には前置詞の「about」が使われるので、一緒に覚えておきましょう。

