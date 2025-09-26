日経225先物テクニカルポイント（26日夜間取引終了時点）
26日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比90円安の4万5370円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
47176.52円 ボリンジャーバンド3σ
46003.81円 ボリンジャーバンド2σ
45754.93円 25日日経平均株価現物終値
45370.00円 26日夜間取引終値
45260.00円 5日移動平均
44985.00円 一目均衡表・転換線
44831.11円 ボリンジャーバンド1σ
43705.00円 一目均衡表・基準線
43658.40円 25日移動平均
42485.69円 ボリンジャーバンド-1σ
41897.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
41392.53円 75日移動平均
41312.99円 ボリンジャーバンド2σ
40620.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
40140.28円 ボリンジャーバンド3σ
39081.50円 200日移動平均
株探ニュース
47176.52円 ボリンジャーバンド3σ
46003.81円 ボリンジャーバンド2σ
45754.93円 25日日経平均株価現物終値
45370.00円 26日夜間取引終値
45260.00円 5日移動平均
44985.00円 一目均衡表・転換線
44831.11円 ボリンジャーバンド1σ
43705.00円 一目均衡表・基準線
43658.40円 25日移動平均
42485.69円 ボリンジャーバンド-1σ
41897.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
41392.53円 75日移動平均
41312.99円 ボリンジャーバンド2σ
40620.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
40140.28円 ボリンジャーバンド3σ
39081.50円 200日移動平均
株探ニュース