　26日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比90円安の4万5370円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

47176.52円　　ボリンジャーバンド3σ
46003.81円　　ボリンジャーバンド2σ
45754.93円　　25日日経平均株価現物終値
45370.00円　　26日夜間取引終値
45260.00円　　5日移動平均
44985.00円　　一目均衡表・転換線
44831.11円　　ボリンジャーバンド1σ
43705.00円　　一目均衡表・基準線
43658.40円　　25日移動平均
42485.69円　　ボリンジャーバンド-1σ
41897.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
41392.53円　　75日移動平均
41312.99円　　ボリンジャーバンド2σ
40620.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
40140.28円　　ボリンジャーバンド3σ
39081.50円　　200日移動平均


株探ニュース