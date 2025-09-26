超保守的な役場が、どうやって地方創生を進めるのか？　過疎地域に住む研究者が考える【最良の補助金の使い方】

日本中で地方創生に関心が高まるなか、様々な自治体が地域を活性化するため、本当に有意義な施策に補助金を使うには、どうすればいいのか。

実際に過疎地域に住む研究者が、その方法を考えてみた（花房尚作著『田舎の思考を知らずして、地方を語ることなかれ』光文社新書より、一部修正して引用する）。

「頑張っている地域」というイメージが欲しい

役場では、地域づくり事業の一環として、都市部のコンサルタントがやってくることがある。

そのコンサルタントは決まって都市部の方法論を一方的に語る。やれ、モビリティーだ、ダイバシティーだ、サスティナブルだ、といった具合だ。それは役場職員にとって都会風を吹かせる扇風機のようなものだ。喫煙所で「どうしてカタカナ語を使うのか」「それができたら苦労はしない」と言い合う。ところが、表面的には、「そうだ、そうだ」といった表情で頷き、「貴重なお話をありがとうございました」とお礼を述べている。

役場職員は調整能力に長けている者が多く、目の前にある状況を円満に収めるのが得意だ。

日々の住民対応でコミュニケーション能力が鍛えられている。役場がコンサルタントを受け入れる目的は、コンサルティングの活動実績をつくること。現実的な対応よりも「頑張っている地域」というイメージが欲しい。

コンサルティングの他にも、学生を集めて討論会を行う実績づくりがある。画用紙にイラストを描いて「自然を大切にしよう」「地域愛を育もう」といった手書きの文章を添える。

このとき、もっともらしいカタカナ語をちりばめて見栄えをよくする。たとえば、昭和の時代から続いている農業体験を「グリーンツーリズム」と言い換える。自然保護活動を「エコツーリズム」と書き換える。廃校や古民家の再利用で使われる「リノベーション」も昭和時代から続く箱モノづくりと同じだ。カタカナ語をあえて使うことで箱モノづくりとは違う印象になる。

これらの活動を市町村の広報誌で紹介して、「活発な議論が行われた」といった文面で締めくくる。そのあとの市町村議会で議員から「どうして日本語を使わないのか」と指摘されている。笑い話のような笑えない話である。

役場職員はディフェンスの専門家だ。頭のてっぺんからつま先まで、いかにして守りを固めるか、を考える。ありがちな活動報告を並べてやっているふうを装う。住民から批判されないよう、各方面に予防線を張る。税金が絡む仕事の多くがディフェンスを重視する。そのディフェンスの専門家である役場職員に地域づくりというオフェンスをやらせるのが間違っている。

誰がオフェンスをやるか

それではオフェンスを誰にやらせるのか。補助金事業者にやらせるのか。その答えは「否」である。税金が絡む限り、誰がやっても守りを固めてやっているふうを装う。やるだけ無駄で、やらなくてよい。オフェンスはやりたい者が勝手にやればよい。実際に都市部ではやりたい者たちが勝手にやっている。

たとえば、日本の漫画やアニメーションは世界の最先端を歩んでいる。それらは政府の補助金で成長と発展に至ったのでは決してない。需要と供給による市場のメカニズムと、「よりよい作品をつくりたい」というスタッフの情熱によるものだ。

過疎地域においても、「よりよい地域をつくりたい」という情熱を持つ住民がいる。その住民たちは今も昔も補助金の「外側」で地域づくりを楽しんでいる。たとえば、高齢者は夏場のカンカン照りや、冬場の小雨でもゲートボール大会をしている。どこにそのような体力があるのか感心させられる。誰かにやらされるのではなく、「自分たちでやっている」という意識が、それを可能にする。

また、調査地域の若者たちは、陶芸家を呼び寄せて陶器市を毎年開催している。補助金が入ると規制がかかるので、あえて協賛者と協力企業を自分たちで募っている。陶器には同じものがないという希少性がある。高齢者は我先にと陶器を買い求める。過疎地域のイベントは高齢者を巻き込まないと失敗する。地域の高齢者に喜んでお金を使ってもらうことで継続性のあるイベントになっている。

その依存性の高さから、補助金は麻薬のようなもの、とよく言われる。それは支給される側だけでなく、支給する側にとっても同じだ。私たちは補助金をつぎ込むことで地域がよくなると考えている。投資したぶんの効果や成果が返ってくると信じている。その補助金が暗黙の規制をつくり、地域が持つ可能性を奪うところまで考えが及ばない。

補助金そのものに問題があるのではない。その使い方に問題がある。たとえば、過疎地域の役場職員は地域の情報をよく知っている。地域の高齢者を全て把握している職員もいる。誰がどのような性格で、どのような家族構成なのかも知っている。その知識は他の地域や組織では役に立たない。

しかし、その地域ではとても役に立つ。これは少数社会だからこそ持ちうる特性だ。その特性と補助金を上手く絡めることで、いろいろなアイデアが浮かんでくるのではないか。都市部とは異なる少数社会ならではの補助金の使い方があるのではないか。

【こちらも読む】『これだけ地方創生が叫ばれても、過疎地の人は「自分の地元が過疎地域」だと知らない！ なぜ住民は生活に満足しているのか？』

