TOPIX先物テクニカルポイント（26日夜間取引終了時点）
26日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比6.0ポイント高の3162.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3211.05ポイント ボリンジャーバンド3σ
3185.35ポイント 25日TOPIX現物終値
3178.37ポイント ボリンジャーバンド2σ
3162.50ポイント 26日夜間取引終値
3145.70ポイント ボリンジャーバンド1σ
3144.60ポイント 5日移動平均
3134.00ポイント 一目均衡表・転換線
3113.02ポイント 25日移動平均
3103.25ポイント 一目均衡表・基準線
3080.34ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3047.67ポイント ボリンジャーバンド2σ
3014.99ポイント ボリンジャーバンド3σ
3005.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2961.91ポイント 75日移動平均
2938.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2802.33ポイント 200日移動平均
株探ニュース
