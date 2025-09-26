　26日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比6.0ポイント高の3162.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3211.05ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3185.35ポイント　　25日TOPIX現物終値
3178.37ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3162.50ポイント　　26日夜間取引終値
3145.70ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3144.60ポイント　　5日移動平均
3134.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3113.02ポイント　　25日移動平均
3103.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3080.34ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3047.67ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3014.99ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3005.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2961.91ポイント　　75日移動平均
2938.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2802.33ポイント　　200日移動平均


株探ニュース