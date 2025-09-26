¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡Û¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¤ËÄ©¤à¹á¹Á¤«¤é¤Î¡Ö»ÉµÒ¡×¥é¥Ã¥¡¼¥¹¥ï¥¤¥Í¥¹¤òÉî¤ë¤Ê¤«¤ì
¡¡½©¤Î£Çµ¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤ò¹ð¤²¤ë£Çµ¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç1200£í¡Ë¤¬£¹·î28Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡º£½Õ¤Î£Ç£É¹â¾¾µÜµÇ°¡Ê£³·î30Æü¡¿Ãæµþ¡¦¼Ç1200£í¡Ë¤È¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È£Çµ½Õ½©À©ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥µ¥È¥Î¥ì¡¼¥ô¡Ê²´£¶ºÐ¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºòÇ¯¤ÎÇÆ¼Ô¥ë¥¬¥ë¡Ê²´£µºÐ¡Ë¡¢°ìºòÇ¯¤ÎÇÆ¼Ô¥Þ¥Þ¥³¥Á¥ã¡ÊÌÆ£¶ºÐ¡Ë¡¢Èá´ê¤Î£Çµ¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ê¥à¥é¥¯¥ì¥¢¡ÊÌÆ£¶ºÐ¡Ë¤éÃ»µ÷Î¥£Çµ¾ïÏ¢ÁÈ¤Ë¡¢²Æ¤Î¾å¤¬¤êÇÏ¤Ê¤É¡¢º£Ç¯¤â¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢³¤³°¤«¤é¤â¶¯ÎÏ¤Ê»ÉµÒ¤¬Ä©¤ó¤Ç¤¤¿¡£¹á¹ÁÇÏ¤Î¥é¥Ã¥¡¼¥¹¥ï¥¤¥Í¥¹¡Ê¤»¤ó£·ºÐ¡Ë¤À¡£
¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¤ËÄ©¤à¹á¹ÁÇÏ¤Î¥é¥Ã¥¡¼¥¹¥ï¥¤¥Í¥¹
¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥È²¦¹ñ¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¹á¹Á¶¥ÇÏ¤ÎÃ»µ÷Î¥Ï©Àþ¡£¸½ºß¤âÀ¤³¦Ãæ¤«¤éµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤ª¤ê¡¢2024¡Ý2025¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÇ¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¥«¡¼¥¤¥ó¥é¥¤¥¸¥ó¥°¤Ï¡¢16Àï14¾¡¡¢£²Ãå£²²ó¤È¤¤¤Ã¤¿ÀïÀÓ¤ò¸Ø¤ê¡¢Ã»µ÷Î¥ÉôÌç¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÆ²¡¹¤Î£±°Ì¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¹á¹ÁÇÏ¤Î³èÌö¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â²áµî¤Ë²¿ÅÙ¤È¤Ê¤¯¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¤Ç¤Ï£²¾¡¡¢¹â¾¾µÜµÇ°¤Ç¤â£±¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¾¾µÜµÇ°¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯¤â·è¤·¤Æ²£¹Ëµé¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¥Ó¥¯¥¿¡¼¥¶¥¦¥£¥Ê¡¼¤¬£³Ãå¤ÈÊ³Æ®¡£¤½¤ì¤éÃ»µ÷Î¥ÇÏ¤ÎÁØ¤Î¸ü¤µ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¡Ö²¦¹ñ¡×¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡£
¡¡¥é¥Ã¥¡¼¥¹¥ï¥¤¥Í¥¹¤Ï¡¢¤½¤Î¹á¹Á¤Ç27Àï16¾¡¡££³¥·¡¼¥º¥óÁ°¡Ê2022¡Ý2023¥·¡¼¥º¥ó¡Ë¤Ë¤Ï¹á¹Á¤Î¡ÖÃ»µ÷Î¥»°´§¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ë¤¢¤ë¹á¹Á¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥·¥ê¡¼¥º¡¢£Çµ¥»¥ó¥Æ¥Ê¥ê¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥È£Ã¡Ê¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¡¦¼Ç1200£í¡Ë¡¢£Çµ¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥·¥ë¥Ð¡¼¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼£Ã¡Ê¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¡¦¼Ç1200£í¡Ë¡¢£Çµ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¥º¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥×¥é¥¤¥º¡Ê¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¡¦¼Ç1200£í¡Ë¤òÀ©ÇÆ¡£Íâ¥·¡¼¥º¥ó¡Ê2023¡Ý2024¥·¡¼¥º¥ó¡Ë¤Ë¤Ï¹ñºÝ¾·ÂÔ¥ì¡¼¥¹¤Î£Çµ¹á¹Á¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡Ê¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¡¦¼Ç1200£í¡Ë¤âÀ©¤·¤Æ¡¢¸½²¦¼Ô¥«¡¼¥¤¥ó¥é¥¤¥¸¥ó¥°ÅÐ¾ìÁ°¤Î¡ÖÀäÂÐ²¦¼Ô¡×¤È¸À¤¨¤ëÂ¸ºß¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·º£²ó¡¢¤½¤ì¤Û¤É¤Î¼ÂÀÓ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤¬°Õ³°¤ÈÄã¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¶áÁö¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¿¶¤ë¤ï¤Ê¤¤¤Î¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¼Â¤ÏºòÇ¯£´·î¡¢¥é¥Ã¥¡¼¥¹¥ï¥¤¥Í¥¹¤Ïº¸Á°µÓ¤ò¸Î¾ã¡£¤ª¤è¤½£±Ç¯´Ö¤ÎÀïÀþÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢º£¤Ê¤ªº¸¤ÎÏÓÀá¤Ë¤Ï£²ËÜ¤Î¥Ü¥ë¥È¤¬Ëä¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢£·ºÐ¤È¤¤¤¦¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î°è¤ËÃ£¤·¤Æ¡¢Á´À¹´ü¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¤ª¤è¤½£±Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¥º¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥×¥é¥¤¥º¡Ê£´·î27Æü¡Ë¤Ç¤Ï£¶Ãå¡£ÆüËÜ¤«¤é»²Àï¤·¤Æ¤¤¿¥µ¥È¥Î¥ì¡¼¥ô¡Ê£²Ãå¡Ë¡¢¥ë¥¬¥ë¡Ê£µÃå¡Ë¤Ë¤âÀèÃå¤òµö¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Â³¤¯£Ç·¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¥ô¥¡¡¼¥º¡Ê£µ·î31Æü¡¿¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¡¦¼Ç1200£í¡Ë¤Ç¤â¡¢¾¡¤ÁÇÏ¤«¤é£³ÇÏ¿ÈÎ¥¤µ¤ì¤Æ¤Î£´Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹´üµÙÍÜ¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤â¤Ï¤ä¡ÖºÇ¶¯¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¡×¤ÎÌÌ±Æ¤Ï¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£¹á¹Á¤Î¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀäÂÐ²¦¼Ô¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡¢¤È¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤âÃ×¤·Êý¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Æ±ÇÏ¤Î¤³¤È¤ò´°Á´¤ËÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Åú¤¨¤Ï¡ÖNO¡×¤À¡£
¡¡Éüµ¢£²ÀïÌÜ¤Î¥é¥Ã¥¡¼¥¹¥ï¥¤¥Í¥¹¤Ï£´Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¶ÔÎÌ¤Ï¥È¥Ã¥×¥Ï¥ó¥Ç¤Î135¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó61.2kg¡Ë¡£¾¡¤ÁÇÏ¤È¤Ï12¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó5.4kg¡Ë¡¢£²¡¢£³ÃåÇÏ¤È¤Ï20¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£¹kg¡Ë¤â¤Î¶ÔÎÌº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¥ì¡¼¥¹¤ò¾¡¤Ã¤¿¥Ø¥ê¥ª¥¹¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¡Ê2024¡Ý2025¥·¡¼¥º¥ó¡Ë¡¢£Çµ¤Ë£´²ó½ÐÁö¤·¤Æ£²Ãå£³²ó¡¢£³Ãå£±²ó¤ÈÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡££²Ãå¤Î¥¤¥ó¥Ó¥ó¥·¥Ö¥ë¥»¡¼¥¸¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ºòÇ¯¤Î¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¥º¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥×¥é¥¤¥º¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë£ÇµÇÏ¡£¤½¤ì¤é¤òÁê¼ê¤Ë¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Î¶ÔÎÌº¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î£´Ãå¤Ê¤éÈá´Ñ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£¹·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¡Ê2025¡Ý2026¥·¡¼¥º¥ó¡Ë½éÀï¡¢¹á¹Á¹ÔÀ¯ÆÃ¶èÄ¹´±£Ã¡Ê£¹·î£·Æü¡¿¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¡¦¼Ç1200£í¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥«¡¼¥¤¥ó¥é¥¤¥¸¥ó¥°¤Ë¼¡¤°£²Ãå¤È¹¥Áö¡£¥ì¡¼¥¹Ä¾Á°¤«¤é¹ß¤ê½Ð¤·¤¿±«¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢£±Ê¬£·ÉÃ£¹¤È¤¤¤¦¹¥»þ·×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·ÉüÄ´¤Ö¤ê¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤È¤â¤Èºò¥·¡¼¥º¥óËö¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Î£µ·î¤Î¥ì¡¼¥¹½ÐÁö¤â¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÄ¾¸å¤Î£¹·î¤Î¥ì¡¼¥¹½ÐÁö¤â¡¢ÀÄ¼Ì¿¿¤É¤ª¤ê¡£¹á¹Á¶¥ÇÏ¤Î²ÆµÙ¤ß´ü´Ö¤ËÆþ¤ëÄ¾Á°¤Î£··î¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥ê¥¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤È¤¤¤¦¼ÂÀï¼°¤ÎÄ´¶µ¤â¾Ã²½¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¶¥ÇÏ¾ì¤ÎÄ´¶µ¥³¡¼¥¹¤¬£²½µ´Ö¤Î¥¯¥í¡¼¥ºÃæ¤Ë¤Ï¡¢¹½£¤Î¥µ¥Æ¥é¥¤¥È»ÜÀß¤Ç¤¢¤ë½¾²½¥È¥ì¥»¥ó¤Ë°ÜÆ°¤·¤ÆÄ´À°¡££¹·î¤Î¥ì¡¼¥¹Á°¤Ë¤âºÆÅÙ¥Ð¥ê¥¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢£··î¤Î¥Ð¥ê¥¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤«¤é¤Ï¿¼¤á¤Î¥Ö¥ê¥ó¥«¡¼¤òÃåÍÑ¡£´ÉÍý¤¹¤ë¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥Þ¥óÄ´¶µ»Õ¡¢¼çÀï¤Î¥Ç¥ì¥¯¡¦¥ê¥ç¥óµ³¼ê¤È¤â¤Ë¡Ö¤½¤Î¸ú²Ì¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ£¹·î£·Æü¡¢´Ú¹ñ¤Î¥½¥¦¥ë¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¹ñºÝ£Ç·¥³¥ê¥¢¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡Ê¥À¡¼¥È1200£í¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥ó±¹¼Ë¤Î´ÉÍýÇÏ¥»¥ë¥Õ¥¤¥ó¥×¥ë¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤¬¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë³Ê¾å¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¤Î¥Á¥«¥Ã¥Ñ¡Ê£²Ãå¡Ë¡¢¥¿¥¬¥Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ê£µÃå¡Ë¡¢¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥Û¡¼¥¯¡Ê£·Ãå¡Ë¤ò·âÇË¡£ÇÈÍð¤ò±é½Ð¤·¡¢Æ±±¹¼Ë¤Ç¤Ï³¤³°±óÀ¬¤Ø¤Î»Îµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂ³¤¯¤Î¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥é¥Ã¥¡¼¥¹¥ï¥¤¥Í¥¹¡£°ìÅÙ¤Ï"²¦¹ñ"¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¼ÂÎÏÇÏ¤òÉî¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£