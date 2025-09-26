　26日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比7ポイント安の755ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

799.09ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
789.63ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
780.18ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
776.50ポイント　　一目均衡表・基準線
771.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
770.72ポイント　　25日移動平均
766.40ポイント　　5日移動平均
761.77ポイント　　25日東証グロース市場250指数現物終値
761.26ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
761.00ポイント　　一目均衡表・転換線
760.88ポイント　　75日移動平均
755.00ポイント　　26日夜間取引終値
752.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
751.81ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
742.35ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
699.38ポイント　　200日移動平均


