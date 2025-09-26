この記事をまとめると ■トムスはランクル250ディーゼル車用マフラー「トムス・バレル」を9月1日に発売した ■ジェントルさとワイルドさを兼ね備えたデザインと重厚で迫力あるサウンドを実現している ■本製品は触媒後のメインパイプからメインサイレンサーまで専用設計の本格派マフラーだ

ホンモノにこだわるランクル250オーナーは要チェックだ

トムスは、「ランドクルーザー250」ディーゼル車用エキゾーストシステム「トムス・バレル」を2025年9月1日に発売した。本製品は、「ランドクルーザー250」（ディーゼル車）専用開発の高性能マフラーであり、トムスの定番スポーツマフラー「BARREL（バレル）」シリーズのコンセプトを継承しつつ、車両のキャラクターに合わせて設計されている。

また、ジェントルさとワイルドさを兼ね備えたデュアルテールデザインと、重厚で迫力あるサウンドを実現。一般的な社外マフラーがテールエンドのみの交換にとどまるドレスアップタイプであるのに対し、本製品は、触媒後のメインパイプからメインサイレンサーまで専用設計となる本格的な機能部品だ。

デザイン面では、斜め後方に配置されたテールエンドがスポーティな印象を与える。それだけでなく、テールゲート側での荷物の積み下ろし時に、ディーゼル特有の高温排気ガスを浴びず、ヒッチメンバー使用時にもトレーラーなどへの影響を抑える設計となっている点にも注目だ。テールエンドは耐熱性600℃の艶消し黒仕上げとし、さらに「TOM’S」ロゴを配することで、さりげなくも確かな存在感を演出する。

ストレート構造の中間サイレンサーはグラスウールを使用することで、こもり音のないクリアな音質を実現。車中泊やアウトドアでの使用を考慮し、アイドリングや日常走行域では純正マフラーよりも静かな音量に調整している。また、排気効率を高めるストレート構造と、直径65〜60mmへの段階的なパイプ構成により、サウンドチューニングと同時にアクセルレスポンスも向上。心地よいドライビングフィールと、SUV本来の力強さを体感できる設計となっている。

ワイルドな力強いデザインだけでなく、トムスだからこそできる機能や利便性を兼ね備えた、高性能・高機能な本格派エキゾーストシステム「トムス・バレル」。ホンモノにこだわるランクル250オーナーは本製品を逃さないように要チェックだ。